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      Боевики мощно обстреляли позиции ВСУ на Донбассе: погиб украинский военный, есть раненые

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      Обстрелы на Донбассе не утихают / mil.gov.ua

      1 февраля пророссийские боевики 15 раз обстреливали позиции украинских военных на Донбассе. Вследствие вражеских обстрелов погиб один военнослужащий, еще двое получили ранения.

      Оккупанты открывали огонь по позициям ВСУ из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 миллиметров и 82 миллиметров, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

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      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов по позициям ВСУ:

      • вблизи Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета противник совершил 6 выстрелов, также стреляли из крупнокалиберного пулемета;
      • в районе Марьинки – из автоматических станковых гранатометов;
      • недалеко от Васильевки – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • два раза рядом с Песками – из миномета калибра 82 миллиметров враг выпустил 8 мин, а также открывал огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • в районе Невельского – из станкового противотанкового гранатомета осуществили 2 выстрела и стреляли из крупнокалиберного пулемета.

      9 вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      • два раза недалеко от Луганского – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-миллиметровых минометов выпушено 38 мин;
      • трижды рядом с Новотошковским – из минометов калибра 120 миллиметров противник выпустил 41 мину, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи населенного пункта Хутор Вольный – из 82-миллиметровых минометов боевики выпустили 14 мин, а также стреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • в районе Катериновки – из крупнокалиберного пулемета.

       


      Карта оккупированных территорий Донетчины и  Луганщины / Инфографика 24 канала

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Операция Объединенных сил
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