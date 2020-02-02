Бойовики потужно обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі: загинув український військовий, є поранені
1 лютого проросійські бойовики 15 разів обстрілювали позиції українських військових на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один військовослужбовець, ще двоє отримали поранення.
Окупанти відкривали вогонь по позиціях ЗСУ із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів та 82 міліметрів, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це повідомляє пресцентр ООС.
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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 6 обстрілів по позиціях ЗСУ:
- поблизу Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомета противник здійснив 6 пострілів, також стріляли з великокаліберного кулемета;
- у районі Мар’їнки – з автоматичних станкових гранатометів;
- неподалік Василівки – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази поряд з Пісками – з міномета калібру 82 міліметрів ворог випустив 8 мін, а також відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- в районі Невельського – зі станкового протитанкового гранатомета здійснили 2 постріли та стріляли великокаліберного кулемета.
9 ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":
- два рази неподалік Луганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-міліметрових мінометів випушено 38 мін;
- тричі поруч з Новотошківським – з мінометів калібру 120 міліметрів противник випустив 41 міну, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів;
- поблизу населеного пункту Хутір Вільний – з 82-міліметрових мінометів бойовики випустили 14 мін, а також стріляли з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
- у районі Катеринівки - з великокаліберного кулемета.
Мапа окупованих територій Донеччини та Луганщини / Інфографіка 24 каналу