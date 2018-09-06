Боевики на Донбассе готовятся к боям с применением химического оружия, – разведка

Российское командование на оккупированном Донбассе экстренно усилило подготовку "армейских корпусов" к боям с применением химического оружия.

Об этом на брифинге 6 сентября со ссылкой на украинскую разведку рассказал спикер Минобороны Максим Праута.

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Командование российско-оккупационных войск в экстренном порядке усиливает подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) армейских корпусов вооруженных сил РФ к действиям с применением химического оружия и в условиях ухудшения экологической обстановки,

– сказал представитель Минобороны.

Тренировки проводятся в средствах химической защиты, в частности, пророссийские боевики отрабатывают действия в условиях радиационного и химического загрязнения.

В разведке также сообщили, что в указанные подразделения прибыли российские СМИ, которые готовят видеоматериалы о действиях военных РФ на Донбассе в условиях экологического кризиса.

"Заблаговременно отснятые в ходе учебных занятий и смонтированные материалы, в случае возникновения по вине оккупантов экологического кризиса в регионе, могут быть использованы российскими СМИ для дезинформации общества и дискредитации действий Объединенных сил", – рассказали в разведке.

К слову, российский флот провел военные учения возле берегов оккупированного Крыма. Во время тренировок отработали "уничтожение кораблей и самолетов условного противника".