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22:57, 6 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Боевики на Донбассе грубо нарушают перемирие: за сутки – 30 обстрелов

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Пророссийские боевики дерзко нарушают перемирие на Донбассе
Пророссийские боевики дерзко нарушают перемирие на Донбассе / 24 канал

Пророссийские боевики на Донбассе за минувшие сутки, 6 июля, практически по всей линии фронта нарушали так называемое "хлебное" перемирие, открывая огонь против украинских военных.

Как информирует пресс-центр Операции Объединенных сил, в течение пятницы наемники вели огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, хотя на отдельных участках использовали вооружение БМП и противотанковые управляемые ракеты.

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В целом за прошедшие сутки противник 30 раз открывал огонь по позициям украинских бойцов.

Больше всего вражеских обстрелов было зафиксировано в направлении Мариуполя. 12 раз российские оккупанты пытались заставить наших защитников открыть огонь в ответ, однако украинские военные на провокации не поддаются.

Правда, один украинский воин в результате снайперского огня возле Красногоровки получил ранения.

Как сообщает разведка, на протяжении прошлых суток в результате мероприятий контрснайперской борьбы было уничтожено двух оккупантов.

 

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил Вооруженные Силы Украины
Источник: 24 Канал
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