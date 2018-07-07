Бойовики на Донбасі грубо порушують перемир'я: за добу – 30 обстрілів

Проросійські бойовики на Донбасі за минулу добу, 6 липня, практично по всій лінії фронту порушували так зване "хлібне" перемир'я, відкриваючи вогонь проти українських військових.

Як інформує прес-центр Операції Об'єднаних сил, впродовж п'ятниці найманці вели вогонь переважно з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, хоча на окремих ділянках використовував озброєння БМП та протитанкові керовані ракети.

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Загалом за минулу добу противник 30 разів відкривав вогонь по позиціях українських бійців.

Найбільше ворожих обстрілів було зафіксовано в напрямку Маріуполя. 12 разів російські окупанти намагалися змусити наших захисників відкрити вогонь у відповідь, проте українські військові на провокації не піддаються.

Щоправда, один український воїн внаслідок снайперського вогню біля Красногорівки зазнав поранень.

Як інформує розвідка, упродовж минулої доби у результаті заходів контрснайперської боротьби було знищено двох окупантів.