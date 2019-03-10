Боевики на Донбассе игнорируют перемирие – палят из запрещенного вооружения

В течение прошлых суток, 9 сентября, российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня. Оккупанты дважды применили запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Боевики обстреливали позиции украинских войск из минометов, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия, сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" оккупанты стреляли из минометов в районе населенного пункта Лебединский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" они совершили два обстрела подразделений украинских войск из минометов, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов в районе города Попасная.

Из стрелкового оружия боевики стреляли в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская. Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.