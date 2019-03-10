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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
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      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Бойовики на Донбасі ігнорують перемир'я – гатять із забороненого озброєння

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      Окупанти тричі порушили режим тиші
      Окупанти тричі порушили режим тиші / Фото з відкритих джерел

      Впродовж минулої доби, 9 вересня, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Окупанти двічі застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

      Бойовики обстрілювали позиції українських військ із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

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      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли з мінометів  у районі населеного пункту Лебединське.

      У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вони здійснили два обстріли підрозділів українських військ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів у районі міста Попасна.
       
      Зі стрілецької зброї бойовики стріляли у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу Станиця Луганська. Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.
       
      Зауважимо, що з 8 березня на Донбасі почало діяти чергове перемир’я. Однак окупанти його не дотримуються – вони обстріляли українські позиції вже у перший день. 
      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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