Бойовики на Донбасі ігнорують перемир'я – гатять із забороненого озброєння

Впродовж минулої доби, 9 вересня, російські окупаційні війська тричі порушили режим припинення вогню. Окупанти двічі застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Бойовики обстрілювали позиції українських військ із мінометів, протитанкового ракетного комплексу, гранатометів та стрілецької зброї, повідомляє штаб ООС на своїй сторінці у Facebook.

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У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти стріляли з мінометів у районі населеного пункту Лебединське.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" вони здійснили два обстріли підрозділів українських військ з мінометів, протитанкового ракетного комплексу, автоматичних станкових та станкових протитанкових гранатометів у районі міста Попасна.

Зі стрілецької зброї бойовики стріляли у межах ділянки розведення сторін поблизу селища міського типу Станиця Луганська. Втрат серед особового складу підрозділів Об'єднаних сил немає.

