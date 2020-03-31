Боевики на Донбассе используют коронавирус как прикрытие, – заявление Франции и Германии

В Германии и Франции обвинили пророссийских боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.

Об этом заявили министры иностранных дел обеих стран – Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Главы МИД взволнованы из-за ограничения для наблюдателей ОБСЕ, которые ввели боевики с 21 марта.

Дипломаты также подчеркнули, что наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине.

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