Боевики на Донбассе используют коронавирус как прикрытие, – заявление Франции и Германии
В Германии и Франции обвинили пророссийских боевиков на Донбассе в препятствовании работе наблюдателей ОБСЕ под прикрытием пандемии коронавируса.
Об этом заявили министры иностранных дел обеих стран – Гайко Маас и Жан-Ив ле Дриан, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
К теме Российские оккупанты скрывают реальную картину с COVID-19 на Донбассе и в Крыму: детали
Главы МИД взволнованы из-за ограничения для наблюдателей ОБСЕ, которые ввели боевики с 21 марта.
Дипломаты также подчеркнули, что наблюдатели должны иметь безопасный, защищенный и беспрепятственный доступ по всей Украине.
Что известно о распространении коронавируса на оккупированных Донбассе и Крыму
- По данным украинской власти, оккупанты на Донбассе, а также в Крыму скрывают от местных жителей реальное положение распространения COVID-19. Сейчас там почти 10 тысяч больных на ОРВИ, значительная часть из которых уже имеет осложнения в виде пневмонии.
- По состоянию на 30 марта луганские боевики признали наличие только одного случая инфицирования коронавирусом. Зато донецкие бандформирования не подтвердили ни одного случая. При этом тестирования на коронавирус на оккупированных территориях фактически нет, из-за нехватки тестовых систем.
- Большинство местных не получают надлежащей медицинской помощи и находятся дома из-за нехватки мест в больницах.
- В оккупированном Крыму обнаружили 19 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Из них 5-в городе Севастополе, которое, согласно украинскому законодательству, является отдельной административной единицей. Вместе с тем, в инфекционных отделениях больниц полуострова находится более 1000 человек с пневмонией.
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