Бойовики на Донбасі використовують коронавірус як прикриття, – заява Франції та Німеччини

У Німеччині та Франції звинуватили проросійських бойовиків на Донбасі у перешкоджанні роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

Про це заявили міністри закордонних справ обох країн – Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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Глави МЗС схвильовані через обмеження для спостерігачів ОБСЄ, які ввели бойовики з 21 березня.

Дипломати також наголосили, що спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні.

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