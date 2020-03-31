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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
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      Бойовики на Донбасі використовують коронавірус як прикриття, – заява Франції та Німеччини

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      Бойовики на Донбасі приховують випадки інфікування коронавірусом

      У Німеччині та Франції звинуватили проросійських бойовиків на Донбасі у перешкоджанні роботі спостерігачів ОБСЄ під прикриттям пандемії коронавірусу.

      Про це заявили міністри закордонних справ обох країн – Гайко Маас і Жан-Ів ле Дріан, повідомляє Frankfurter Allgemeine Zeitung.

      До теми Російські окупанти приховують реальну картину з COVID-19 на Донбасі та у Криму: деталі

      Глави МЗС схвильовані через обмеження для спостерігачів ОБСЄ, які ввели бойовики з 21 березня.

      Дипломати також наголосили, що спостерігачі повинні мати безпечний, захищений та безперешкодний доступ по всій Україні.

      Що відомо про поширення коронавірусу на окупованих Донбасі і Криму

      • За даними української влади, окупанти на Донбасі, а також у Криму приховують від місцевих жителів реальний стан поширення на COVID-19. Наразі там майже 10 тисяч хворих на ГРВІ, значна частина з яких вже має ускладнення у вигляді пневмонії.
      • Станом на 30 березня луганські бойовики визнали наявність лише одного випадку інфікування коронавірусом. Натомість донецькі бандформування не підтвердили жодного випадку. При цьому тестування на коронавірус на окупованих територіях фактично немає, через брак тестових систем.
      • Більшість місцевих не отримують належної медичної допомоги і перебувають вдома через нестачу місць у лікарнях.
      • В окупованому Криму виявили 19 підтверджених випадків зараження коронавірусом. З них 5 – у місті Севастополі, яке, згідно з українським законодавством, є окремою адміністративною одиницею. Водночас, в інфекційних відділеннях лікарень півострова перебуває понад 1000 осіб з пневмонією.
      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини Франції ОБСЄ Проросійські бойовики Окуповані території Коронавірус в Україні Новини України Новини політики
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