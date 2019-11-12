Боевики на Донбассе не прекращают стрелять: ранен украинский военный

В течение суток 11 ноября пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты при этом применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

Враг стрелял из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

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В результате обстрелов пророссийских боевиков военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Какие районы обстреливали боевики?

возле Гнутово;

Верхнеторецкого;

в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино;

возле Красногоровки;

Старогнатовки;

Луганского;

Орехово;

Южного;

Новолуганского.

От начала суток 12 ноября обстрелов со стороны боевиков не было.



Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала