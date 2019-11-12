Боевики на Донбассе не прекращают стрелять: ранен украинский военный
В течение суток 11 ноября пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты при этом применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
Враг стрелял из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.
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В результате обстрелов пророссийских боевиков военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
Какие районы обстреливали боевики?
- возле Гнутово;
- Верхнеторецкого;
- в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино;
- возле Красногоровки;
- Старогнатовки;
- Луганского;
- Орехово;
- Южного;
- Новолуганского.
От начала суток 12 ноября обстрелов со стороны боевиков не было.
Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала
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