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      Боевики на Донбассе не прекращают стрелять: ранен украинский военный

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      На Донбассе за сутки 16 обстрелов, один украинский военный ранен
      На Донбассе за сутки 16 обстрелов, один украинский военный ранен / Минобороны

      В течение суток 11 ноября пророссийские боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Оккупанты при этом применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

      Враг стрелял из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, сообщают в штабе ООС.

      Знайте больше: Как предполагают упростить пересечение линии разграничения с оккупированными территориями

      В результате обстрелов пророссийских боевиков военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

      Какие районы обстреливали боевики?

      • возле Гнутово;
      • Верхнеторецкого;
      • в районе Богдановки (за пределами участка разведения) и Широкино;
      • возле Красногоровки;
      • Старогнатовки;
      • Луганского;
      • Орехово;
      • Южного;
      • Новолуганского.

      От начала суток 12 ноября обстрелов со стороны боевиков не было.

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта оккупированных Россией территорий на Донбассе / Инфографика 24 канала

       

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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