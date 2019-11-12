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      Бойовики на Донбасі не припиняють стріляти: поранений український військовий

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      На Донбасі за добу 16 обстрілів, одного українського військового поранено
      На Донбасі за добу 16 обстрілів, одного українського військового поранено / Міноборони

      Впродовж доби 11 листопада проросійські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти при цьому застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

      Ворог стріляв із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

      Знайте більше: Як планують спростити перетин лінії розмежування з окупованими територіями

      Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

      Які райони обстрілювали бойовики?

      • біля Гнутового;
      • Верхньоторецького;
      • у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) та Широкиного;
      • біля Красногорівки;
      • Старогнатівки;
      • Луганського;
      • Оріхового;
      • Південного;
      • Новолуганського.

      Від початку доби 12 листопада обстрілів з боку бойовиків не було.

      Донбас, окуповані території, карта
      Карта окупованих Росією територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
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