Бойовики на Донбасі не припиняють стріляти: поранений український військовий

Впродовж доби 11 листопада проросійські бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Окупанти при цьому застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Ворог стріляв із мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї, повідомляють у штабі ООС.

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Внаслідок обстрілів проросійських бойовиків військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Які райони обстрілювали бойовики?

біля Гнутового;

Верхньоторецького;

у районі Богданівки (поза межами ділянки розведення) та Широкиного;

біля Красногорівки;

Старогнатівки;

Луганського;

Оріхового;

Південного;

Новолуганського.

Від початку доби 12 листопада обстрілів з боку бойовиків не було.



Карта окупованих Росією територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу