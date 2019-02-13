Боевики на Донбассе обстреливают украинские позиции: один воин ранен

За прошедшие сутки 12 февраля боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов оккупантов 1 украинский военный получил ранения.

При обстрелах боевики также применили запрещенное вооружение, пишет пресс-центр штаба ООС.

Читайте также: Франция и США возложили ответственность на Россию за прекращение боевых действий в Украине

Так, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Север" оккупанты обстреливали украинские позиции с минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Обстрелы оккупанты осуществляли в районе поселка Хутор Свободный и станицы Луганской.

Из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – вблизи поселка Майское, противотанкового ракетного комплекса и вооружения боевой машины пехоты БМП-2 – в районе населенного пункта Богуславске,

– подчеркнули в штабе.

Из-за обстрелов ранение получил один военнослужащий Объединенных сил.

Кроме того, в полосе действий оперативно-тактического группировки "Восток" зафиксировали обстрел населенного пункта Широкино из миномета, мина попала в жилой дом. Разведка сообщает, что 12 февраля троих оккупантов уничтожили и ранили троих.

Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях​