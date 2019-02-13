Бойовики на Донбасі обстрілюють українські позиції: один воїн поранений
Впродовж минулої доби 12 лютого бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів окупантів 1 український військовий отримав поранення.
При обстрілах бойовики також застосували заборонене озброєння, пише прес-центр штабу ООС.
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Так, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстрілювали українські позиції із мінометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Обстріли окупанти здійснювали у районі селища Хутір Вільний та станиці Луганської.
З ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – поблизу селища Травненеве, протитанкового ракетного комплексу та озброєння бойової машини піхоти БМП-2 – у районі населеного пункту Богуславске,
– підкреслили у штабі.
Через обстріли поранення отримав один військовослужбовець Об'єднаних сил.
Окрім того, у смузі дій оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксували обстріл населеного пункту Широкине з міномету, міна влучила у житловий будинок. Розвідка повідомляє, що 12 лютого трьох окупантів знищили та трьох поранили.