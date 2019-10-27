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      Боевики на Донбассе осуществили 7 обстрелов: где было горячее всего

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      Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе
      Боевики не прекращают обстрелы на Донбассе / freeradio.com.ua

      С начала суток в зоне боевых действий на Донбассе пророссийские боевики 7 раз обстреливали позиции ВСУ. Потерь среди украинских военных не было.

      Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра Операции объединенных сил.

      Почти все обстрелы произошли в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

      – возле Луганского;

      – возле Золотого-4 (но вне участка разведения);

      – возле Майского.

      В зоне ответственности ОТГ "Восток" был только один обстрел вблизи Березового.

      За прошедшие сутки 25 октября оккупанты 13 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения.


      Карта оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях

      blog_ava
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Операция Объединенных сил
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