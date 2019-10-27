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      Бойовики на Донбасі здійснили 7 обстрілів: де було найгарячіше

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      Бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі
      Бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі / freeradio.com.ua

      З початку доби у зоні бойових дій на Донбасі проросійські бойовики 7 разів обстрілювали позиції ЗСУ. Втрат серед українських військових не було.

      Про це йдеться у вечірньому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

      Майже всі обстріли відбулися у зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ":

      – біля Луганського;

      – біля Золотого-4 (але поза дільницею розведення);

      – біля Травневого.

      У зоні відповідальності ОТГ "Схід" був тільки один обстріл поблизу Березового.

      Упродовж минулої доби 25 жовтня окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок обстрілів троє українських військових зазнали поранення.


      Карта окупованих територій у Донецькій і Луганській областях

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі
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