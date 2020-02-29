Боевики на Донбассе продолжают накрывать минами украинских воинов: есть раненный

В течение суток 28 февраля пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Также работала снайперской пара.

Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь было зафиксировано 5 обстрелов, передает пресс-центр Объединенных сил.

Дважды рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

– из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку Лебединского – с минометов калибра 82 миллиметра противник выпустил 18 мин.

– с минометов калибра 82 миллиметра противник выпустил 18 мин. Рядом с Новотроицком – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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Несколько спокойнее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты совершили 3 обстрела.

Неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, также по украинским позициям вели снайперский огонь;

– из крупнокалиберных пулеметов, также по украинским позициям вели снайперский огонь; Дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-миллиметровых минометов оккупанты выпустили 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 миллиметра.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

От начала текущих суток 29 февраля пророссийские наемники трижды вели огонь в сторону украинских позиций, а именно:

рядом с Невельским – из 120-миллиметрового миномета было выпущено 6 мин;

неподалеку Майского – с миномета калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

– с миномета калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов), оккупанты также применяли крупнокалиберные пулеметы.

К счастью, потерь нет.

В течение суток 27 февраля пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов погиб украинский военный и еще один получил ранения.



Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала