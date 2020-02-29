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      Боевики на Донбассе продолжают накрывать минами украинских воинов: есть раненный

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      В течение суток 28 февраля пророссийские боевики на Донбассе 8 раз нарушали режим прекращения огня. Традиционно оккупанты использовали запрещенное минскими соглашениями оружие. Также работала снайперской пара.

      Горячее всего было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Здесь было зафиксировано 5 обстрелов, передает пресс-центр Объединенных сил.

      • Дважды рядом с Водяным – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Вблизи Пищевика – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
      • Неподалеку Лебединского – с минометов калибра 82 миллиметра противник выпустил 18 мин.
      • Рядом с Новотроицком – из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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      Несколько спокойнее было в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Здесь оккупанты совершили 3 обстрела.

      • Неподалеку Новотошковского – из крупнокалиберных пулеметов, также по украинским позициям вели снайперский огонь;
      • Дважды в районе населенного пункта Орехово – из 120-миллиметровых минометов оккупанты выпустили 9 мин и 3 мины с миномета калибра 82 миллиметра.

      Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

      От начала текущих суток 29 февраля пророссийские наемники трижды вели огонь в сторону украинских позиций, а именно:

      • рядом с Невельским – из 120-миллиметрового миномета было выпущено 6 мин;
      • неподалеку Майского – с миномета калибра 82 миллиметра оккупанты выпустили 3 мины, а также был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
      • в районе Красногоровки – из станкового противотанкового гранатомета (6 выстрелов), оккупанты также применяли крупнокалиберные пулеметы.

      К счастью, потерь нет.

      В течение суток 27 февраля пророссийские боевики на Донбассе 6 раз нарушали режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов погиб украинский военный и еще один получил ранения.

      пама ОРДЛО карта окупованого Донбасу
      Карта оккупированного Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Теги: Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
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