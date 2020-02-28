Оккупанты обстреляли Донбасс: 1 погибший, 1 раненый

В течение суток 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранения.

Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ООС.

Обратите внимание: Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков за сутки

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстреляли позиции ООС возле:

Новомихайловки;

Красногоровки;

Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела наших позиций неподалеку:

Новотошковского;

Орехово.

Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Пока имя погибшего героя остается неизвестным.

С началом этих суток российские оккупационные войска уже обстреляли позиции защитников у Водяного. Потерь нет.

Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. С начала 2020 года погибли 15 украинских военных. Поименный список героев – в материале 24 канала.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала