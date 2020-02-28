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      Оккупанты обстреляли Донбасс: 1 погибший, 1 раненый

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      В течение суток 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранения.

      Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ООС.

      Обратите внимание: Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков за сутки

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстреляли позиции ООС возле:

      • Новомихайловки;
      • Красногоровки;
      • Старогнатовки.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела наших позиций неподалеку:

      • Новотошковского;
      • Орехово.

      Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Пока имя погибшего героя остается неизвестным.

      С началом этих суток российские оккупационные войска уже обстреляли позиции защитников у Водяного. Потерь нет.

      Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. С начала 2020 года погибли 15 украинских военных. Поименный список героев – в материале 24 канала.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Оккупированные территории Украина – Россия Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Новости Украины Пророссийские боевики Жертвы Новости России
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