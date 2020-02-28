Оккупанты обстреляли Донбасс: 1 погибший, 1 раненый
В течение суток 27 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. К сожалению, в результате обстрелов погиб украинский военный, еще один – получил ранения.
Оккупанты обстреляли наши позиции из запрещенного минскими соглашениями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, сообщили в пресс-службе ООС.
Обратите внимание: Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков за сутки
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" пророссийские боевики обстреляли позиции ООС возле:
- Новомихайловки;
- Красногоровки;
- Старогнатовки.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрела наших позиций неподалеку:
- Новотошковского;
- Орехово.
Вчера, 27 февраля, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб и еще один получил ранения. Пока имя погибшего героя остается неизвестным.
С началом этих суток российские оккупационные войска уже обстреляли позиции защитников у Водяного. Потерь нет.
Важно! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать Донбасс. С начала 2020 года погибли 15 украинских военных. Поименный список героев – в материале 24 канала.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала