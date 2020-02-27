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      Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков за сутки

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      Боевики на Донбассе понесли существенные потери / Getty images

      В течение суток 26 февраля пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, в очередной раз нарушая договоренности. Однако сами оккупанты понесли потери.

      Среди потерь боевиков 5 – безвозвратные, об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем телеграм-канале.

      Важно: На Донбассе погиб военный Дмитрий Гринь: фото

      "Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 г. безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1", – говорится в сообщении.

      Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций на Донбассе, игнорируя все договоренности. Только с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли 14 военных.

      Кто погиб на Донбассе в 2020 году

      1. Сергей Дичек – 48-летний военный погиб 5 января из-за подрыва грузовика с украинскими бойцами, служил в 130-м отдельном разведывательном батальоне;
      2. Сергей Рацун – 43-летний воин погиб 6 января от вражеской пули, служил в 93-й ОМБр имени Холодного Яра;
      3. Николай Довженко – 23-летний боец погиб 9 января от вражеского ранения, служил в 28-й ОМБр Рыцарей Зимнего Похода;
      4. Виталий Караван – 26-летний защитник погиб 13 января предположительно из-за неосторожного обращения с боеприпасами, служил в 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригаде;
      5. Алексей Кучкин – 24-летний воин погиб 15 января от пули снайпера, служил в 92-й ОМБр атамана Ивана Сирко;
      6. Николай Сорочук – 22-летний военный погиб 22 января от пули снайпера, служил в 10-й ОГШБр;
      7. Игорь Химичук – 29-летний старший солдат погиб от вражеской пули во время выполнения боевого задания.
      8. Валерий Закусило – 32-летний военный погиб на Донбассе 18 января от вражеской пули.
      9. Александр Слободанюк – младший сержант, погиб от пули вражеского снайпера. Воину было 48 лет, из которых 22 он отдал защите Украины.
      10. Евгений Щуренко – 41-летний боец, который служил в одесской 28-й Отдельной механизированной бригаде имени Рыцарей Зимнего Похода. Погиб 26 января накануне своего дня рождения от вражеской пули.
      11. Антон Хоба – 28-летний военнослужащий ВСУ. Погиб тоже 26 января. На передовой Антон Хоба находился с 2014 года.
      12. Клавдия Сытник – 33-летняя женщина-медик попала под обстрел вблизи Новотошковского, когда несла лекарства украинскому воину. Погибла 1 февраля.
      13. Максим Хитайлов – 22-летний гранатометчик погиб во время кровавого боя вблизи Золотого 18 февраля. Максим заключил контракт с армией в апреле 2019 года.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Пророссийские боевики
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