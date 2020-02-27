Офицер ВСУ сообщил о существенных потерях боевиков за сутки

В течение суток 26 февраля пророссийские боевики 10 раз обстреляли украинские позиции, в очередной раз нарушая договоренности. Однако сами оккупанты понесли потери.

Среди потерь боевиков 5 – безвозвратные, об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан в своем телеграм-канале.

Важно: На Донбассе погиб военный Дмитрий Гринь: фото

"Потери российско-оккупационных войск 26.02.2020 г. безвозвратные (200) – 5, санитарные (300) – 1", – говорится в сообщении.

Оккупанты не прекращают обстрелы украинских позиций на Донбассе, игнорируя все договоренности. Только с начала 2020 года пророссийские боевики более 130 раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли 14 военных.

Кто погиб на Донбассе в 2020 году



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала