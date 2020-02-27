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      Офіцер ЗСУ повідомив про суттєві втрати бойовиків за добу

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      Бойовики на Донбасі зазнали суттєвих втрат / Getty images

      Впродовж доби 26 лютого проросійські бойовики 10 разів обстріляли українські позиції, вкотре порушуючи домовленості. Однак самі окупанти теж зазнали втрат.

      Серед втрат бойовиків 5 – безповоротні, про це написав офіцер ЗСУ Анатолій Штефан на своєму телеграм-каналі.

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      "Втрати російсько-окупаційних військ 26.02.2020 р. безповоротні (200) – 5, санітарні (300) – 1", – мовиться у повідомленні.

      Окупанти не припиняють обстрілів українських позицій на Донбасі, ігноруючи всі домовленості. Лише з початку 2020 року проросійські бойовики понад 130 разів відкрили вогонь. Унаслідок обстрілів загинули 14 військових.

      Хто загинув на Донбасі у 2020 році

      1. Сергій Дичек – 48-річний військовий загинув 5 січня через підрив вантажівки з українськими бійцями, служив у 130-му окремому розвідувальному батальйоні;
      2. Сергій Рацун – 43-річний воїн загинув 6 січня від ворожої кулі, служив у 93-ій ОМБр імені Холодного Яру;
      3. Микола Довженко – 23-річний боєць загинув 9 січня від ворожого поранення, служив у 28-ій ОМБр Лицарів Зимового Походу;
      4. Віталій Караван – 26-річний захисник загинув 13 січня імовірно через необережне поводження з боєприпасами, служив у 56-ій окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді;
      5. Олексій Кучкін – 24-річний воїн загинув 15 січня від кулі снайпера, служив у 92-ій ОМБр отамана Івана Сірка;
      6. Микола Сорочук – 22-річний військовий загинув 22 січня від кулі снайпера, служив у 10-ій ОГШБр;
      7. Ігор Хімічук – 29-річний старший солдат загинув від ворожої кулі під час виконання бойового завдання.
      8. Валерій Закусило – 32-річний військовий загинув на Донбасі 18 січня від ворожої кулі.
      9. Олександр Слободанюк – молодший сержант, загинув від кулі ворожого снайпера. Воїну було 48 років, з яких 22 він віддав захисту України.
      10. Євген Щуренко – 41-річний боєць, який служив в одеській 28-ій Окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Загинув 26 січня напередодні свого дня народження від ворожої кулі.
      11. Антон Хоба – 28-річний військовослужбовець ЗСУ. Загинув теж 26 січня. На передовій Антон Хоба перебував з 2014 року.
      12. Клавдія Ситник – 33-річна жінка-медик потрапила під обстріл поблизу Новотошківського, коли несла ліки українському воїну. Загинула 1 лютого.
      13. Максим Хітайлов – 22-річний гранатометник загинув під час кривавого бою поблизу Золотого 18 лютого. Максим уклав контракт з армією у квітні 2019 року.

      Карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      сьогодні
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Війна на Донбасі Новини політики
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