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      Окупанти обстріляли Донбас: 1 загиблий, 1 поранений

      - Читать новость на русском
      Окупанти обстріляли Донбас / mil.gov.ua

      Упродовж доби 27 лютого збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. На жаль, унаслідок обстрілів загинув український військовий, ще один – отримав поранення.

      Окупанти обстріляли наші позиції із забороненої мінськими угодами зброї, , а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, повідомили у пресслужбі ООС.

      Зверніть увагу: Офіцер ЗСУ повідомив про суттєві втрати бойовиків за добу

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські бойовики обстріляли позиції ООС поблизу:

      • Новомихайлівки;
      • Красногорівки;
      • Старогнатівки.

      У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 3 обстріли наших позицій неподалік:

      • Новотошківського;
      • Оріхового.

      Вчора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення. Наразі ім’я загиблого героя залишається невідомим.

      З початком цієї доби російські окупаційні війська уже обстріляли позиції захисників біля Водяного. Втрат немає.

      Важливо! Незважаючи на режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати Донбас. Від початку 2020 року загинули 15 українських військових. Поіменний список героїв – у матеріалі 24 каналу.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

      У ВМС України оцінили шанси російського десанту взяти Одесу
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Війна на Донбасі Новини Луганська Новини Донецька Новини України Окуповані території Проросійські бойовики Жертви Новини Росії Україна – Росія Операція Об'єднаних сил
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