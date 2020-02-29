Бойовики на Донбасі продовжують накривати мінами українських воїнів: є поранений
Упродовж доби 28 лютого проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти використовували заборонену мінськими угодами зброю. Також працювала снайперської пара.
Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут було зафіксовано 5 обстрілів, передає пресцентр Об'єднаних сил.
- Двічі поруч із Водяним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
- Неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 міліметри противник випустив 18 мін.
- Поруч із Новотроїцьким – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.
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Дещо спокійніше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти здійснили 3 обстріли.
- Неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, також по українських позиціях вели снайперський вогонь;
- Двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-міліметрових мінометів окупанти випустили 9 мін та 3 міни з міномету калібру 82 міліметри.
Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
Від початку поточної доби 29 лютого проросійські найманці тричі вели вогонь у бік українських позицій, а саме:
- поруч з Невельським – зі 120-міліметрового міномету було випущено 6 мін;
- неподалік Травневого – з міномету калібру 82 міліметри окупанти випустили 3 міни, а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- у районі Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету (6 пострілів), окупанти також застосовували великокаліберні кулемети.
На щастя, втрат немає.
Упродовж доби 27 лютого проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. На жаль, унаслідок обстрілів загинув український військовий і ще один зазнав поранення.