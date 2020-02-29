Бойовики на Донбасі продовжують накривати мінами українських воїнів: є поранений

Упродовж доби 28 лютого проросійські бойовики на Донбасі 8 разів порушували режим припинення вогню. Традиційно окупанти використовували заборонену мінськими угодами зброю. Також працювала снайперської пара.

Найгарячіше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Тут було зафіксовано 5 обстрілів, передає пресцентр Об'єднаних сил.

Двічі поруч із Водяним – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Пищевика – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

– з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Лебединського – з мінометів калібру 82 міліметри противник випустив 18 мін.

– з мінометів калібру 82 міліметри противник випустив 18 мін. Поруч із Новотроїцьким – з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і іншої стрілецької зброї.

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Дещо спокійніше було в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Тут окупанти здійснили 3 обстріли.

Неподалік Новотошківського – з великокаліберних кулеметів, також по українських позиціях вели снайперський вогонь;

– з великокаліберних кулеметів, також по українських позиціях вели снайперський вогонь; Двічі в районі населеного пункту Оріхове – зі 120-міліметрових мінометів окупанти випустили 9 мін та 3 міни з міномету калібру 82 міліметри.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Від початку поточної доби 29 лютого проросійські найманці тричі вели вогонь у бік українських позицій, а саме:

поруч з Невельським – зі 120-міліметрового міномету було випущено 6 мін;

неподалік Травневого – з міномету калібру 82 міліметри окупанти випустили 3 міни, а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

– з міномету калібру 82 міліметри окупанти випустили 3 міни, а також було зафіксовано вогонь із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї; у районі Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету (6 пострілів), окупанти також застосовували великокаліберні кулемети.

На щастя, втрат немає.

Упродовж доби 27 лютого проросійські бойовики на Донбасі 6 разів порушували режим припинення вогню. На жаль, унаслідок обстрілів загинув український військовий і ще один зазнав поранення.



Мапа окупованого Донбасу / Інфографіка 24 каналу