Боевики на Донбассе закрывают пункты пропуска на линии соприкосновения: известна дата

Оккупанты объявили о закрытии с полуночи 21 марта пунктов пропуска на линии соприкосновения на Донбассе. В то же время жители оккупированных территорий еще смогут вернуться туда.

Люди, которые вернутся на оккупированные территории до 21 марта, будут находиться под наблюдением врачей. Об этом сообщил главарь боевиков Денис Пушилин, передают сепаратистские СМИ.

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Пересечение границы с оккупированными территориями во время карантина: главное

15 марта штаб Операции Объединенных сил объявил, что на две недели закрывает пункты пропуска на Донбассе.

После введения карантина попасть на временно оккупированную территорию или обратно могут люди с регистрацией места проживания на такой территории. Они также будут проходить температурный скрининг и осмотр медработника.

Однако в случае критически важных жизненных обстоятельств украинцы смогут пересечь линию разграничения. Решение о пропуске будет принимать только командующий Объединенных сил, индивидуально рассмотрев каждую ситуацию.

Сейчас поток через КПВВ на Донбассе снизился на 90%.

Обратите внимание! Правительство на время карантина смягчило правила пересечения административной границы с Крымом. В частности, облегченная процедура касается украинцев, которых будут пропускать при наличии гуманитарных потребностей.



Как пересечь линию разграничения на Донбассе / Инфографика Госпогранслужбы