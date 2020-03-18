23:05
18 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 СЕРГІЙ ШАХОВ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Бойовики на Донбасі закривають пункти пропуску на лінії зіткнення: відома дата

      -
      Як українцям перетинати лінію розмежування на Донбасі в умовах карантину / Держприкордонслужба

      Окупанти оголосили про закриття з опівночі 21 березня пунктів пропуску на лінії зіткнення на Донбасі. Водночас жителі окупованих територій ще матимуть змогу повернутися туди.

      Люди, які повернуться на окуповані території до 21 березня, перебуватимуть під наглядом лікарів. Про це повідомив ватажок бойовиків Денис Пушилін, інформують сепаратистські ЗМІ.

      Радимо ознайомитись Карантин в Україні: хто може пройти через пункти пропуску на Донбасі

      Перетин кордону з окупованими територіями під час карантину: головне

      • 15 березня штаб Операції Об'єднаних сил оголосив, що на два тижні закриває пункти пропуску на Донбасі.
      • Після введення карантину потрапити на тимчасово окуповану територію або назад можуть люди з реєстрацією місця проживання на такій території. Вони також проходитимуть температурний скринінг та огляд медпрацівника.
      • Однак у випадку критично важливих життєвих обставин українці зможуть перетнути лінію розмежування. Рішення про пропуск прийматиме лише командувач Об'єднаних сил, індивідуально розглянувши кожну ситуацію.
      • Наразі потік через КПВВ на Донбасі знизився на 90%.

      Зверніть увагу! Уряд на час карантину пом'якшив правила перетинання адміністративного кордону з Кримом. Зокрема, полегшена процедура стосується українців, яких пропускатимуть за наявності гуманітарних потреб.

      перетин кордону окупанти
      Як перетнути лінію розмежування на Донбасі / Інфографіка Держприкордонслужби

      Коронавірус в Італії: за добу померла рекордна кількість людей
      сьогодні
      Автор: Емал Набі
      Теги: Карантин в Україні 2020 Держприкордонслужба Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:30 Новини про коронавірус 18 березня: захворів нардеп Шахов, на Київщині надзвичайна ситуація
      Соломія Ніколайчук
      сьогодні , 20:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
      Анастасія Лукашевська
      сьогодні , 10:30 Azure Stack with Kyivstar: переваги хмарної платформи для українського бізнесу
      17 березня , 15:57 Перші кроки в покері: як знайти власну "коронку" й заробити
      сьогодні , 10:25 Дезінфекція квартири від вірусів: дієві поради
      Ростислав Струтинський
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук