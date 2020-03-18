Бойовики на Донбасі закривають пункти пропуску на лінії зіткнення: відома дата

Окупанти оголосили про закриття з опівночі 21 березня пунктів пропуску на лінії зіткнення на Донбасі. Водночас жителі окупованих територій ще матимуть змогу повернутися туди.

Люди, які повернуться на окуповані території до 21 березня, перебуватимуть під наглядом лікарів. Про це повідомив ватажок бойовиків Денис Пушилін, інформують сепаратистські ЗМІ.

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Перетин кордону з окупованими територіями під час карантину: головне

15 березня штаб Операції Об'єднаних сил оголосив, що на два тижні закриває пункти пропуску на Донбасі.

Після введення карантину потрапити на тимчасово окуповану територію або назад можуть люди з реєстрацією місця проживання на такій території. Вони також проходитимуть температурний скринінг та огляд медпрацівника.

Однак у випадку критично важливих життєвих обставин українці зможуть перетнути лінію розмежування. Рішення про пропуск прийматиме лише командувач Об'єднаних сил, індивідуально розглянувши кожну ситуацію.

Наразі потік через КПВВ на Донбасі знизився на 90%.

Зверніть увагу! Уряд на час карантину пом'якшив правила перетинання адміністративного кордону з Кримом. Зокрема, полегшена процедура стосується українців, яких пропускатимуть за наявності гуманітарних потреб.



Як перетнути лінію розмежування на Донбасі / Інфографіка Держприкордонслужби