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      Боевики накануне Пасхи обстреляли Донбасс: есть раненый

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      Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранений / prm.ua

      Вооруженные формирования РФ продолжают нарушать режим прекращения огня. Перед Пасхой боевики обстреляли позиции военных Объединенных сил вблизи Крымского. К сожалению, один украинский защитник получил ранения.

      Про активізацію військ окупанта на Донбасі інформує штаб ООС.

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      Проти українських захисників Кримського російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю,
      – йдеться у повідомленні.

      Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

      Воїна доставили до військово-медичного закладу. Там захиснику оперативно надали належну медичну допомогу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

      Ус штабі ООС наголошують, що військові ЗСУ на дії бойовиків відповіли гідною відсіччю. Наразі втрати противника невідомі.

      Зверніть увагу! Протягом 17 квітня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 5 разів. Гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрати серед військових ЗСУ не було.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Вооруженные силы Украины Постраждалі Операция Объединенных сил Пророссийские боевики Оккупированные территории Война на Донбассе Новости Украины
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