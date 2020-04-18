Боевики накануне Пасхи обстреляли Донбасс: есть раненый
Вооруженные формирования РФ продолжают нарушать режим прекращения огня. Перед Пасхой боевики обстреляли позиции военных Объединенных сил вблизи Крымского. К сожалению, один украинский защитник получил ранения.
Про активізацію військ окупанта на Донбасі інформує штаб ООС.
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Проти українських захисників Кримського російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю,
– йдеться у повідомленні.
Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.
Воїна доставили до військово-медичного закладу. Там захиснику оперативно надали належну медичну допомогу. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Ус штабі ООС наголошують, що військові ЗСУ на дії бойовиків відповіли гідною відсіччю. Наразі втрати противника невідомі.
Зверніть увагу! Протягом 17 квітня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 5 разів. Гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрати серед військових ЗСУ не було.
Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу
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