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      Бойовики напередодні Великодня обстріляли Донбас: є поранений

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      Бойовики обстріляли українські позиції на Донбасі: є поранений / prm.ua

      Збройні формування РФ продовжують порушувати режим припинення вогню. Напередні Великодня бойовики обстріляли позиції військових Об’єднаних сил поблизу Кримського. На жаль, один український захисник отримав поранення.

      Про активізацію військ окупанта на Донбасі інформує штаб ООС.

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      Проти українських захисників Кримського російські окупанти застосували гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю,
      – йдеться у повідомленні.

      Внаслідок ворожих обстрілів один український військовий отримав поранення.

      Воїна доставили до військово-медичного закладу. Там захиснику оперативно надали належну медичну допомогу. Стан його здоров’я – середньої важкості.

      Ус штабі ООС наголошують, що військові ЗСУ на дії бойовиків відповіли гідною відсіччю. Наразі втрати противника невідомі.

      Зверніть увагу! Протягом 17 квітня бойовики на Донбасі обстріляли українські позиції 5 разів. Гатили зі заборонених мінськими домовленостями мінометів, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Втрати серед військових ЗСУ не було.


      Карта окупованих територій на Донбасі / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Збройні сили України Постраждалі Операція Об'єднаних сил Проросійські бойовики Окуповані території Війна на Донбасі Новини України
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