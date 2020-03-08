Боевики накрыли позиции украинских воинов минометным и гранатометным огнем

В течение субботы, 7 марта, пророссийские войска на Донбассе 6 раз обстреляли украинские позиции. В своих обстрелах оккупанты применяли минометы калибра 82 миллиметра, а также из вооружения БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

К счастью, в течение 7 апреля в рядах украинских защитников обошлось без потерь, сообщили в штабе ООС. Важно Снайпер обстрелял мирное население прифронтовой Марьинки: есть раненый Трижды противник обстреливал позиции оперативно-тактической группировки "Восток" (Донецкая область): рядом с Красногоровкой – 10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета;

вблизи Марьинки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

неподалеку Широкино – 4 мины из миномета калибра 82 миллиметра. Еще три вражеских обстрела были осуществлены в районе ответственности группировки "Север" (Луганская область): вблизи населенного пункта Зайцево – из миномета калибра 82 миллиметра противник выпустил 6 мин, совершил 4 выстрела из станкового противотанкового гранатомета, а также вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

неподалеку Луганского – из гранатометов различных систем;

рядом с Новотошковским – 10 выстрелов из станкового противотанкового гранатомета, а также велся обстрел из вооружения БМП. Стих огонь оккупантов лишь ближе к ночи. На воскресенье, 8 марта, враждебных обстрелов на Донбассе не зафиксировано.