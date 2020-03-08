Бойовики накрили позиції українських воїнів мінометним і гранатометним вогнем
Протягом суботи, 7 березня, проросійські війська на Донбасі 6 разів обстріляли українські позиції. У своїх обстрілах окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
На щастя, протягом 7 березня у лавах українських захсників обійшлося без втрат, повідомили у штабі ООС.
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Тричі противник обстрілював позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):
- поруч з Красногорівкою – 10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;
- поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- неподалік Широкиного – 4 міни з міномету калібру 82 міліметри.
Ще три ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):
- поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 міліметри противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
- поруч з Новотошківським – 10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету, а також вівся обстріл з озброєння БМП.
Вщух вогонь окупантів лише ближче до ночі. Проти неділі, 8 березня, ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано.
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