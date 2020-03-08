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      Бойовики накрили позиції українських воїнів мінометним і гранатометним вогнем

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      Субота, 7 березня, на Донбасі: 6 ворожих обстрілів, обійшлося без втрат / фото: Міноборони

      Протягом суботи, 7 березня, проросійські війська на Донбасі 6 разів обстріляли українські позиції. У своїх обстрілах окупанти застосовували міномети калібру 82 міліметри, а також з озброєння БМП, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

      На щастя, протягом 7 березня у лавах українських захсників обійшлося без втрат, повідомили у штабі ООС.

      Важливо Снайпер обстріляв мирне населення прифронтової Мар'їнки: є поранений

      Тричі противник обстрілював позиції оперативно-тактичного угруповання "Схід" (Донецька область):

      • поруч з Красногорівкою – 10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету;
      • поблизу Мар'їнки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
      • неподалік Широкиного – 4 міни з міномету калібру 82 міліметри.

      Ще три ворожі обстріли були здійснені у районі відповідальності угруповання "Північ" (Луганська область):

      • поблизу населеного пункту Зайцеве – з міномету калібру 82 міліметри противник випустив 6 мін, здійснив 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету, а також вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
      • неподалік Луганського – з гранатометів різних систем;
      • поруч з Новотошківським – 10 пострілів зі станкового протитанкового гранатомету, а також вівся обстріл з озброєння БМП.

      Вщух вогонь окупантів лише ближче до ночі. Проти неділі, 8 березня, ворожих обстрілів на Донбасі не зафіксовано.

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      сьогодні
      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Проросійські бойовики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Новини України
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