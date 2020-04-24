Боевики не прекращают нарушать режим тишины: трое украинских бойцов ранены

В течение 23 апреля вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Боевики нарушали обязательства по соблюдению режима прекращения огня и били с запрещенного оружия. Вследствие атак войск оккупанта трое украинских защитников получили ранения.

Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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Украинские защитники дали достойный отпор на противоправные действия врага. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

Большинство нарушений (13 обстрелов) зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

трижды боевики стреляли в сторону Новомихайловки – из гранатометов различных систем;

– из гранатометов различных систем; вблизи Павлополя противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем;

противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем; по защитникам Марьинки выпустили 11 мин 82-го калибра;

выпустили 11 мин 82-го калибра; неподалеку Широкиного били из миномета 82-го калибра и подствольных гранатометов;

били из миномета 82-го калибра и подствольных гранатометов; вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали два обстрела:

возле Орехового – из миномета калибра 82 миллиметра;

– из миномета калибра 82 миллиметра; вблизи Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям наших защитников.

С начала суток 24 апреля войска оккупантов дважды обстреляли украинских защитников. Вблизи Орехового российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров, вблизи Павлополя – из минометов калибра 82 миллиметров. Потерь нет. Случаев коронавируса среди личного состава Объединенных Сил тоже.

Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 году вследствие обстрелов погибли 47 военных. Поименный список читайте по ссылке.



Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала