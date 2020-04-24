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      Боевики не прекращают нарушать режим тишины: трое украинских бойцов ранены

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      Сутки на Донбассе: 15 обстрелов, трое раненых украинских бойцов / dw.com

      В течение 23 апреля вооруженные формирования РФ 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил. Боевики нарушали обязательства по соблюдению режима прекращения огня и били с запрещенного оружия. Вследствие атак войск оккупанта трое украинских защитников получили ранения.

      Противник открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 миллиметров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сообщает в фейсбуке штаб ООС.

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      Украинские защитники дали достойный отпор на противоправные действия врага. К сожалению, в результате вражеских обстрелов трое украинских воинов получили ранения.

      Большинство нарушений (13 обстрелов) зафиксировали в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

      • трижды боевики стреляли в сторону Новомихайловки – из гранатометов различных систем;
      • вблизи Павлополя противник дважды применил крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем;
      • по защитникам Марьинки выпустили 11 мин 82-го калибра;
      • неподалеку Широкиного били из миномета 82-го калибра и подствольных гранатометов;
      • вблизи Новоселовки-2, Авдеевки, Новотроицкого и трижды у Старогнатовки – из гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.

      В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировали два обстрела:

      • возле Орехового – из миномета калибра 82 миллиметра;
      • вблизи Новозвановки – с автоматических станковых гранатометов вели огонь по позициям наших защитников.

      С начала суток 24 апреля войска оккупантов дважды обстреляли украинских защитников. Вблизи Орехового российские наемники открывали огонь из минометов калибра 120 миллиметров, вблизи Павлополя – из минометов калибра 82 миллиметров. Потерь нет. Случаев коронавируса среди личного состава Объединенных Сил тоже.

      Обратите внимание! Несмотря на режим прекращения огня, оккупанты ежедневно продолжают обстреливать украинские позиции на Донбассе. С начала 2020 году вследствие обстрелов погибли 47 военных. Поименный список читайте по ссылке.


      Карта проведения Операции Объединенных сил / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Операция Объединенных сил Украина – Россия Постраждалі Оккупированные территории Пророссийские боевики Война на Донбассе
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