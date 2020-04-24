Бойовики не припиняють порушувати режим тиші: троє українських бійців поранені

Протягом 23 квітня збройні формування РФ 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил. Бойовики порушували зобов’язання з дотримання режиму припинення вогню та гатили із забороненої зброї. Внаслідок атак військ окупанта троє українських захисників отримали поранення.

Противник відкривав вогонь із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 міліметрів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Про це інформує у фейсбуці штаб ООС.

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Українські захисники дали гідну відсіч на протиправні дії ворога. На жаль, внаслідок ворожих обстрілів троє українських воїнів отримали поранення.

Більшість порушень (13 обстрілів) зафіксували в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

тричі бойовики стріляли у сторону Новомихайлівки – з гранатометів різних систем;

– з гранатометів різних систем; поблизу Павлополя противник двічі застосував великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем;

противник двічі застосував великокаліберні кулемети та гранатомети різних систем; по захисниках Мар'їнки випустили 11 мін 82-го калібру;

випустили 11 мін 82-го калібру; неподалік Широкиного гатили з міномета 82-го калібру та підствольних гранатометів;

гатили з міномета 82-го калібру та підствольних гранатометів; поблизу Новоселівки-2, Авдіївки, Новотроїцького та тричі біля Старогнатівки – з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксували два обстріли:

біля Оріхового – з міномета калібру 82 міліметрів;

– з міномета калібру 82 міліметрів; поблизу Новозванівки – з автоматичних станкових гранатометів вели вогонь по позиціях наших захисників.

Від початку доби 24 квітня війська окупанта двічі обстріляли українських захисників. Біля Оріхового російські найманці відкривали вогонь з мінометів калібру 120 міліметрів, поблизу Павлополя – з мінометів калібру 82 міліметрів. Втрат немає. Випадків коронавірусу серед особового складу Об’єднаних теж.

Зверніть увагу! Попри режим припинення вогню, окупанти щодня продовжують обстрілювати українські позиції на Донбасі. З початку 2020 року унаслідок обстрілів загинули 47 військових. Поіменний список читайте за посиланням.



Карта проведення Операції Об'єднаних сил / Інфографіка 24 каналу