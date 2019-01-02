Боевики не соблюдают перемирие: журналисты зафиксировали обстрелы

Террористы в очередной раз срывают режим тишины, подписанный в Минске. Журналисты "24 канала" зафиксировали это в новогоднюю ночь возле Донецке и 2 января в пригороде оккупированной Горловки.

В общем боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, никто не пострадал.

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На позициях вблизи оккупированной Горловки последние дни относительно тихо. Воины говорят, что с Нового года пророссийские боевики уменьшили количество обстрелов. Хотя в ночь с 31 декабря на 1 января запускали свои салюты.

Пока же действует праздничный режим тишины, поэтому военные постоянно наблюдают за линией боестолкновения. В этом им помогает новейшая аппаратура.



Военные наблюдают за боевиками с помощью новейшей аппаратуры

Противник нарушил режим перемирия приянятого в следствии "Минских договоренностей". Был выход из РПГ-22 или РПГ-7, но разрыва не было, потому что снаряды, наверное, еще со времён Советского Союза и не разорвались

– отметил военнослужащий ВСУ Андрей.

Из-за вражеской активности бойцы усиливают внимание, атаку можно ожидать в любой момент.

Постоянно пулемет у нас заряженный и несколько коробов, чтобы не тратить время на перезарядку и не отвлекать солдат от боевых задач,

– отметил военнослужащий ВСУ Александр.

Позже журналистам снова удалось зафиксировать, как террористы игнорируют режим тишины.