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      Боевики не соблюдают перемирие: журналисты зафиксировали обстрелы

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      Террористы в очередной раз срывают режим тишины, подписанный в Минске. Журналисты "24 канала" зафиксировали это в новогоднюю ночь возле Донецке и 2 января в пригороде оккупированной Горловки.

      В общем боевики 4 раза обстреляли позиции Объединенных сил. К счастью, никто не пострадал.

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      На позициях вблизи оккупированной Горловки последние дни относительно тихо. Воины говорят, что с Нового года пророссийские боевики уменьшили количество обстрелов. Хотя в ночь с 31 декабря на 1 января запускали свои салюты.

      Пока же действует праздничный режим тишины, поэтому военные постоянно наблюдают за линией боестолкновения. В этом им помогает новейшая аппаратура.

      зброя війна війна на Донбасі Схід України
      Военные наблюдают за боевиками с помощью новейшей аппаратуры

      Противник нарушил режим перемирия приянятого в следствии "Минских договоренностей". Был выход из РПГ-22 или РПГ-7, но разрыва не было, потому что снаряды, наверное, еще со времён Советского Союза и не разорвались
      – отметил военнослужащий ВСУ Андрей.

      Из-за вражеской активности бойцы усиливают внимание, атаку можно ожидать в любой момент.

      Постоянно пулемет у нас заряженный и несколько коробов, чтобы не тратить время на перезарядку и не отвлекать солдат от боевых задач,
      – отметил военнослужащий ВСУ Александр.

      Позже журналистам снова удалось зафиксировать, как террористы игнорируют режим тишины.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Вооруженные силы Украины Оружие Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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