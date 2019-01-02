Бойовики недотримуються перемир'я: журналісти зафіксували обстріли

Терористи вчергове зривають режим тиші, підписаний у Мінську. Журналісти "24 Каналу" зафіксували це у новорічну ніч поблизу Донецьку та 2 січня у передмісті окупованої Горлівки.

Загалом бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил. На щастя, ніхто не постраждав.

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На позиціях поблизу окупованої Горлівки останні дні відносно тихо. Воїни кажуть, що від Нового року проросійські бойовики зменшили кількість обстрілів. Хоча у ніч з 31 грудня на 1 січня запускали свої салюти.

Наразі ж діє святковий режим тиші, тож військові постійно спостерігають за лінією боєзіткнення. У цьому їм допомагає новітня апаратура.



Військові спостерігають за бойовиками за допомогою новітньої апаратури

Противник порушив режим перемир'я за "Мінськими домовленостями". Був вихід з РПГ-22 або з РПГ-7, але розриву не було, тому що снаряди, напевно, ще з Радянського Союзу та не розірвалися,

– зазначив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

Через ворожу активність бійці посилюють увагу, на атаку можна очікувати у будь-який момент.

Постійно кулемет у нас заряджений та декілька коробів, щоб не витрачати час на перезарядження і не відволікати воїнів від бойових задач,

– наголосив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

Пізніше журналістам знову вдалося зафіксувати, як терористи ігнорують режим тиші.