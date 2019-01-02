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      Бойовики недотримуються перемир'я: журналісти зафіксували обстріли

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      Терористи вчергове зривають режим тиші, підписаний у Мінську. Журналісти "24 Каналу" зафіксували це у новорічну ніч поблизу Донецьку та 2 січня у передмісті окупованої Горлівки.

      Загалом бойовики 4 рази обстріляли позиції Об'єднаних сил. На щастя, ніхто не постраждав.

      Читайте також: Як українські захисники святкували Новий рік під свист куль

      На позиціях поблизу окупованої Горлівки останні дні відносно тихо. Воїни кажуть, що від Нового року проросійські бойовики зменшили кількість обстрілів. Хоча у ніч з 31 грудня на 1 січня запускали свої салюти.

      Наразі ж діє святковий режим тиші, тож військові постійно спостерігають за лінією боєзіткнення. У цьому їм допомагає новітня апаратура.

      зброя війна війна на Донбасі Схід України
      Військові спостерігають за бойовиками за допомогою новітньої апаратури

      Противник порушив режим перемир'я за "Мінськими домовленостями". Був вихід з РПГ-22 або з РПГ-7, але розриву не було, тому що снаряди, напевно, ще з Радянського Союзу та не розірвалися,
      – зазначив військовослужбовець ЗСУ Андрій.

      Через ворожу активність бійці посилюють увагу, на атаку можна очікувати у будь-який момент.

      Постійно кулемет у нас заряджений та декілька коробів, щоб не витрачати час на перезарядження і не відволікати воїнів від бойових задач,
      – наголосив військовослужбовець ЗСУ Олександр.

      Пізніше журналістам знову вдалося зафіксувати, як терористи ігнорують режим тиші.

      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Україна – Росія Мінські домовленості Зброя Збройні сили України
      Джерело: 24 канал
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