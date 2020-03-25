Боевики объявили Порошенко в розыск: причины

Так называемая генеральная прокуратура "ДНР" возбудила "уголовное дело" против Петра Порошенко. Пятого президента Украины подозревают в организации убийства одного из лидеров боевиков – Арсения Павлова (позывной "Моторола").

Объявление о Порошенко в розыск сообщили на сайте так называемой генпрокуратуры.

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Боевики считают, что пятый президент Украины утвердил план убийства Павлова, который исполнили украинские спецслужбы. Поэтому его объявили в розыск. Порошенко также уже избрали "меру пресечения" в виде заключения.

Само же "уголовное дело возбудили еще в феврале 2020 года по статье организации террористической деятельности. Боевики добавляют, что санкция предусматривает лишение свободы до 20 лет или пожизненное.

Что известно об Арсене Павлове ("Моторолу")