Боевики объявили Порошенко в розыск: причины
Так называемая генеральная прокуратура "ДНР" возбудила "уголовное дело" против Петра Порошенко. Пятого президента Украины подозревают в организации убийства одного из лидеров боевиков – Арсения Павлова (позывной "Моторола").
Объявление о Порошенко в розыск сообщили на сайте так называемой генпрокуратуры.
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Боевики считают, что пятый президент Украины утвердил план убийства Павлова, который исполнили украинские спецслужбы. Поэтому его объявили в розыск. Порошенко также уже избрали "меру пресечения" в виде заключения.
Само же "уголовное дело возбудили еще в феврале 2020 года по статье организации террористической деятельности. Боевики добавляют, что санкция предусматривает лишение свободы до 20 лет или пожизненное.
Что известно об Арсене Павлове ("Моторолу")
- Боевик родом из России. На Донбассе возглавлял незаконное вооруженное формирование "Спарта".
- Погиб 16 октября 2016 года в результате взрыва в лифте дома в центре Донецка, где проживал.
- Боевики обвинили в убийстве "Моторолы" украинских диверсантов. Украинская сторона это отрицает, заявляя, что к убийству причастно окружение самого боевика.