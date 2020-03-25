Бойовики оголосили Порошенка у розшук: причина

Так звана генеральна прокуратура "ДНР" порушила "кримінальну справу" проти Петра Порошенка. П'ятого президента України підозрюють в організації вбивства одного з лідерів бойовиків – Арсена Павлова (позивний "Моторола").

Про оголошення Порошенка у розшук повідомили на сайті так званої генпрокуратури.

Читайте також Мільярдери України: що треба знати про Петра Порошенка

Бойовики вважають, що п'ятий президент України затвердив план вбивства Павлова, який виконали українські спецслужби. Тому його оголосили у розшук. Порошенку також вже обрали "запобіжний захід" у вигляді ув’язнення.

Саму ж "кримінальну справу" порушили ще в лютому 2020 року за статтею організації терористичної діяльності. Бойовики додають, що санкція передбачає позбавлення волі до 20 років або довічне.

Що відомо про Арсена Павлова ("Моторолу")