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      Бойовики оголосили Порошенка у розшук: причина

      - Читать новость на русском
      Бойовики оголосили Порошенка у розшук / Getty Images

      Так звана генеральна прокуратура "ДНР" порушила "кримінальну справу" проти Петра Порошенка. П'ятого президента України підозрюють в організації вбивства одного з лідерів бойовиків – Арсена Павлова (позивний "Моторола").

      Про оголошення Порошенка у розшук повідомили на сайті так званої генпрокуратури.

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      Бойовики вважають, що п'ятий президент України затвердив план вбивства Павлова, який виконали українські спецслужби. Тому його оголосили у розшук. Порошенку також вже обрали "запобіжний захід" у вигляді ув’язнення.

      Саму ж "кримінальну справу" порушили ще в лютому 2020 року за статтею організації терористичної діяльності. Бойовики додають, що санкція передбачає позбавлення волі до 20 років або довічне.

      Що відомо про Арсена Павлова ("Моторолу")

      • Бойовик родом з Росії. На Донбасі очолював незаконне збройне формування "Спарта".
      • Загинув 16 жовтня 2016 року в результаті вибуху в ліфті будинку в центрі Донецька, де проживав.
      • Бойовики звинуватили у вбивстві "Мотороли" українських диверсантів. Українська сторона це заперечує, заявляючи, що до вбивства причетне оточення самого бойовика.
      Чим відрізняється надзвичайний стан від надзвичайної ситуації
      сьогодні
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Україна – Росія Петро Порошенко "Моторола" Проросійські бойовики Окуповані території
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