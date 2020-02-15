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      Боевики обстреляли Донбасс из запрещенных минометов: 1 военный получил ранения

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      Война на Донбассе: украинский военный получил ранения / nikcenter.org (ілюстративне фото)

      На Донбассе в течение 14 февраля пророссийские боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов 1 украинский военный получил ранения обошлось без потерь.

      Для обстрелов российские оккупационные силы применяли запрещенные минскими соглашениями минометы калибра 120 и 82 миллиметра. Били и из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

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      Где и из какого оружия боевик обстреливали Донбасс:

      • неподалеку от Красногоровки оккупанты вели огонь из миномета калибра 120 миллиметров и из крупнокалиберных пулеметов;
      • рядом с Лебединским – из 82-миллиметрового миномета и гранатометов различных систем;
      • в районе Тарамчука – из автоматических станковых гранатометов;
      • вблизи Водяного – из ручного противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
      • рядом с Новолуганским – из миномета калибра 82 миллиметра, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
      • неподалеку от Крымского – из минометов калибра 120 и 82 миллиметра;
      • рядом с Майским – из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета и другого стрелкового оружия;
      • в районе Хутора Свободный – из миномета калибра 120 миллиметров, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
      • вблизи Зайцево – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

      С началом суток 15 февраля российские оккупационные войска обстреляли украинских защитников Новолуганского. Для этого применили 82-миллиметровый миномет, станковый противотанковый гранатомет, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. Потерь нет.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Оккупированные территории Пророссийские боевики Операция Объединенных сил Война на Донбассе
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