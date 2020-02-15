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      Бойовики обстріляли Донбас із заборонених мінометів: 1 військовий зазнав поранення

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      Війна на Донбасі: український військовий отримав поранення / nikcenter.org (ілюстративне фото)

      На Донбасі протягом 14 лютого проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовий зазнав поранення, обійшлося без втрат.

      Задля обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри. Гатили і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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      Де і з якої зброї бойовик обстрілювали Донбас:

      • неподалік від Красногорівки окупанти вели вогонь з міномета калібру 120 міліметрів та з великокаліберних кулеметів;
      • поруч із Лебединським – з 82-міліметрового міномета і з гранатометів різних систем;
      • в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;
      • поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;
      • поруч з Новолуганським – з міномета калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
      • неподалік від Кримського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;
      • поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;
      • в районі Хутора Вільний – з міномета калібру 120 міліметрів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;
      • поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

      З початком доби 15 лютого російські окупаційні війська обстріляли українських захисників Новолуганського. Задля цього застосували 82-міліметровий міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю. Втрат немає.

      До теми: Російські снайпери обстріляли позиції бойовиків на Донбасі, – розвідка

      мапа окупованих територій Донбасу ОРДЛО карта війна 2020
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Окуповані території Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини України
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