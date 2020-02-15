Бойовики обстріляли Донбас із заборонених мінометів: 1 військовий зазнав поранення

На Донбасі протягом 14 лютого проросійські бойовики 13 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів 1 український військовий зазнав поранення, обійшлося без втрат.

Задля обстрілів російські окупаційні сили застосовували заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 та 82 міліметри. Гатили і з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

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Де і з якої зброї бойовик обстрілювали Донбас:

неподалік від Красногорівки окупанти вели вогонь з міномета калібру 120 міліметрів та з великокаліберних кулеметів;

поруч із Лебединським – з 82-міліметрового міномета і з гранатометів різних систем;

в районі Тарамчука – з автоматичних станкових гранатометів;

поблизу Водяного – з ручного протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета;

поруч з Новолуганським – з міномета калібру 82 міліметри, з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;

неподалік від Кримського – з мінометів калібру 120 та 82 міліметри;

поруч з Травневим – зі станкового протитанкового гранатомета і великокаліберного кулемета та іншої стрілецької зброї;

в районі Хутора Вільний – з міномета калібру 120 міліметрів, а також гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

поблизу Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

З початком доби 15 лютого російські окупаційні війська обстріляли українських захисників Новолуганського. Задля цього застосували 82-міліметровий міномет, станковий протитанковий гранатомет, великокаліберний кулемет та іншу стрілецьку зброю. Втрат немає.

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Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу