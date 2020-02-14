Загороднюк розповів про ситуацію у точках розведення та подальші плани

Теперішня ситуація у точках розведення є дуже напруженою, однак контрольованою. Наразі переговори про визначення наступних точок тривають.

Кожна точка розведення має свою гуманітарну складову, на цьому наголосив міністр оборони України Андрій Загороднюк в інтерв’ю DW.

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"Саме у цьому сенс розведення. Тобто, наприклад, може йтися про об'єкт критичної інфраструктури, навколо якого має бути розведення, щоб не піддавати його загрозам. Або це переходи чи переїзди, аби населення могло перетинати лінію розмежування у безпечний спосіб", – пояснив він.

Загороднюк також наголосив, що обговорення щодо подальших точок тривають. За його словами, ситуація наразі контрольована по всій лінії зіткнення.

Дуже напружена, але контрольована. Ми зараз ведемо переговори щодо наступних трьох точок розведення сил,

– наголосив він.

Загороднюк також заявив, що Україна виступає проти розведення сил по усій лінії розмежування на Донбасі. За його словами, це лише ускладнить виконання мінських домовленостей.

Де вже відбулося розведення сил на Донбасі

у районі Станиці Луганської;

у районі Золотого;

у районі Петрівського.



Де вже відбулося розведення військ на Донбасі / Інфографіка 24 каналу