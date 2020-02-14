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      Загороднюк рассказал о ситуации в точках разведения и дальнейших планах

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      Очень напряженная, но контролируемая, – Загороднюк о ситуации в точках разведения / Liga.net

      Нынешняя ситуация в точках разведения очень напряженная, однако контролируемая. Сейчас длятся переговоры об определении следующих точек.

      Каждая точка разведения имеет свою гуманитарную составляющую, об этом заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в интервью DW.

      Важно: Украина и Россия договорились развести войска на новом участке

      "Именно в этом смысл разведения. То есть, например, может речь идти об объекте критической инфраструктуры, вокруг которого должно быть разведение, чтобы не подвергать его угрозам. Или это переходы или переезды, чтобы население могло пересекать линию разграничения в безопасный способ", – пояснил он.

      Загороднюк также отметил, что обсуждения о дальнейших точках продолжаются. По его словам, ситуация пока контролируемая по всей линии соприкосновения.

      Очень напряженная, но контролируемая. Мы сейчас ведем переговоры о следующих трех точках разведения сил,
      – подчеркнул он.

      Загороднюк также заявил, что Украина выступает против разведения сил по всей линии разграничения на Донбассе. По его словам, это только осложнит выполнение минских договоренностей.

      Где уже произошло разведение сил на Донбассе

      • в районе Станицы Луганской;
      • в районе Золотого;
      • в районе Петровского.

      розведення військ на Донбасі
      Где уже произошло разведение войск на Донбассе / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Война на Донбассе Разведение войск Міністерство оборони України Новости политики Андрей Загороднюк Новости Украины
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