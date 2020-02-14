Російські снайпери обстріляли позиції бойовиків на Донбасі, – розвідка

Росія постійно перекидає на Донбас своїх спецпризначенців, які мають допомагати бойовикам. Проте через відсутність комунікації між ними росіяни обстріляли позиції окупантів, що призвело до втрат серед їх особового складу.

Міноборони з посиланням на розвідку повідомляє, що Росія перекинула своїх спецпризначенців на Донбас у лютому через неконтрольовані Україною ділянки кордону.

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Країна-агресор направила їх на Схід України для посилення російсько-окупаційного командування передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Російські військовослужбовці переодягаються у військову форму бойовиків і виконують завдань у складі снайперських пар. Проте нормальної комунікації між окупантами та спецпризначенцями РФ немає.

Відсутність взаємодії між прибулими російськими спецпризначенцями та найманцями з окупаційних військ призвела до зростання втрат серед останніх. Так, внаслідок ведення російськими снайперами "дружнього вогню" зросла кількість випадків поранень особового складу в 1 АК ЗС РФ,

– наголосили у розвідці.

Зауважимо, раніше розвідка повідомляла, що з Росії на окупований Донбас прибувають снайперські пари. Вони стріляють по українських позиціях, і хочуть спровокувати бійців ООС на вогонь у відповідь. Бойовики застосовують росіян на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.



Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу