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      Російські снайпери обстріляли позиції бойовиків на Донбасі, – розвідка

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      На Донбасі російські спецпризначенці обстріляли бойовиків / pinterest.co.uk

      Росія постійно перекидає на Донбас своїх спецпризначенців, які мають допомагати бойовикам. Проте через відсутність комунікації між ними росіяни обстріляли позиції окупантів, що призвело до втрат серед їх особового складу.

      Міноборони з посиланням на розвідку повідомляє, що Росія перекинула своїх спецпризначенців на Донбас у лютому через неконтрольовані Україною ділянки кордону. 

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      Країна-агресор направила їх на Схід України для посилення російсько-окупаційного командування передових підрозділів з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК. Російські військовослужбовці переодягаються у військову форму бойовиків і виконують завдань у складі снайперських пар. Проте нормальної комунікації між окупантами та спецпризначенцями РФ немає.

      Відсутність взаємодії між прибулими російськими спецпризначенцями та найманцями з окупаційних військ призвела до зростання втрат серед останніх. Так, внаслідок ведення російськими снайперами "дружнього вогню" зросла кількість випадків поранень особового складу в 1 АК ЗС РФ,
      – наголосили у розвідці.

      Зауважимо, раніше розвідка повідомляла, що з Росії на окупований Донбас прибувають снайперські пари. Вони стріляють по українських позиціях, і хочуть спровокувати бійців ООС на вогонь у відповідь. Бойовики застосовують росіян на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.

      війна на донбасі, окуповані райони Донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Проросійські бойовики Новини Росії Україна – Росія
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