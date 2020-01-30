На Донбас стягують снайперів з Росії: вони стріляють по бійцях ЗСУ

З Росії на окупований Донбас прибувають снайперські пари. Вони стріляють по українських позиціях, і хочуть спровокувати бійців ООС на вогонь у відповідь. Окрім того, з початку 2020 року снайпери застрелили 4 наших захисників.

Про це повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки. За його словами, російські снайпери в'їжджають на Донбас через неконтрольовану ділянку кордону.

Дізнайтеся більше: Які заборонені протипіхотні міни Росія використовує на Донбасі: Україна в ОБСЄ навела докази

Бойовики застосовують їх на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.

Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил, завдати втрат і спровокувати вогонь у відповідь,

– зазначив Праута.

Він також уточнив, що ці снайперські пари не належать до штатних підрозділів незаконних збройних формувань, а просто прибувають з РФ на "допомогу" бойовикам.

На Донбасі у січні 2020 року загинули 11 військових, серед яких 4 вбив ворожий снайпер: 24-річного Олексія Кучкіна, 29-річного Ігоря Хімічука, 48-річного Олександра Слободанюка та 22-річного Миколу Сорочука.

Зауважимо, напередодні ОБСЄ виявила на Донбасі важку військову техніку бойовиків, яку вони розмістили з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання озброєння. На озброєнні окупантів є танки, гаубиці, міномети та самохідна артилерійська гармата. Такими діями РФ показує своє чітке небажання дотримуватись мінських домовленостей.



Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу