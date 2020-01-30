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      На Донбас стягують снайперів з Росії: вони стріляють по бійцях ЗСУ

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      Росія перекидає на Донбас своїх снайперів / Ілюстративне фото, rambler.ru

      З Росії на окупований Донбас прибувають снайперські пари. Вони стріляють по українських позиціях, і хочуть спровокувати бійців ООС на вогонь у відповідь. Окрім того, з початку 2020 року снайпери застрелили 4 наших захисників.

      Про це повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута з посиланням на дані розвідки. За його словами, російські снайпери в'їжджають на Донбас через неконтрольовану ділянку кордону.

      Дізнайтеся більше: Які заборонені протипіхотні міни Росія використовує на Донбасі: Україна в ОБСЄ навела докази

      Бойовики застосовують їх на передових позиціях на Авдіївському, Бахмутському, Торецькому, Сєвєродонецькому, Попаснянському та Маріупольському напрямках.

      Таким чином противник намагається деморалізувати особовий склад підрозділів Об’єднаних сил, завдати втрат і спровокувати вогонь у відповідь,
      – зазначив Праута.

      Він також уточнив, що ці снайперські пари не належать до штатних підрозділів незаконних збройних формувань, а просто прибувають з РФ на "допомогу" бойовикам.

      На Донбасі у січні 2020 року загинули 11 військових, серед яких 4 вбив ворожий снайпер: 24-річного Олексія Кучкіна, 29-річного Ігоря Хімічука, 48-річного Олександра Слободанюка та 22-річного Миколу Сорочука

      Зауважимо, напередодні ОБСЄ виявила на Донбасі важку військову техніку бойовиків, яку вони розмістили з порушенням ліній відведення та за межами виділених місць зберігання озброєння. На озброєнні окупантів є танки, гаубиці, міномети та самохідна артилерійська гармата. Такими діями РФ показує своє чітке небажання дотримуватись мінських домовленостей.

      окупований донбас
      Карта окупованих районів Донбасу / інфографіка 24 каналу

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини Росії Новини України Збройні сили України Зброя Операція Об'єднаних сил Україна – Росія Проросійські бойовики Міністерство оборони України
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