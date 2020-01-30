19:06
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      На Донбасс стягивают снайперов из России: они стреляют по бойцам ВСУ

      121 Читати новину українською
      Россия перебрасывает на Донбасс своих снайперов / Иллюстративное фото, rambler.ru

      Из России на оккупированный Донбасс прибывают снайперские пары. Они стреляют по украинским позициям, и хотят спровоцировать бойцов ООС на огонь. Кроме того, с начала 2020 года снайперы застрелили 4 наших защитников.

      Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки. По его словам, российские снайперы въезжают на Донбасс через неконтролируемый участок границы.

      Узнайте больше: Какие противопехотные мины Россия использует на Донбассе: Украина в ОБСЕ привела доказательства

      Боевики применяют их на передовых позициях на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

      Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, нанести потери и спровоцировать огонь,
      – отметил Праута.

      Он также уточнил, что эти снайперские пары не относятся к штатным подразделениям незаконных вооруженных формирований, а просто прибывают из РФ на "помощь" боевикам.

      На Донбассе в января 2020 года погибли 11 военных, среди которых 4 убил вражеский снайпер: 24-летнего Алексея Кучкина, 29-летнего Игоря Химичука, 48-летнего Александра Слободанюка и 22-летнего Николая Сорочука.

      Заметим, накануне ОБСЕ обнаружила на Донбассе тяжелую военную технику боевиков, которую они разместили с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. На вооружении оккупантов есть танки, гаубицы, минометы и самоходная артиллерийская пушка. Такими действиями РФ показывает свое четкое нежелание соблюдать минские договоренности.

      окупований донбас
      Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала

      Билборды с российской пропагандой Катющенко: полиция задержала подозреваемых – фото, видео
      сегодня
      4163
      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости России Вооруженные силы Украины Украина – Россия Операция Объединенных сил Оружие Міністерство оборони України Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:30 Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      Світлана Заліщук 61
      сегодня , 17:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 74
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      43
      сегодня , 16:45 Юрий Гримчак на свободе: краткая биография
      Альона Захарова 7049
      сегодня , 16:43 Помста КДБіста: Путін хоче побачити колапс Заходу – він діятиме поступово
      Віталій Дейнега 214
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук