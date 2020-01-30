На Донбасс стягивают снайперов из России: они стреляют по бойцам ВСУ

Из России на оккупированный Донбасс прибывают снайперские пары. Они стреляют по украинским позициям, и хотят спровоцировать бойцов ООС на огонь. Кроме того, с начала 2020 года снайперы застрелили 4 наших защитников.

Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Максим Праута со ссылкой на данные разведки. По его словам, российские снайперы въезжают на Донбасс через неконтролируемый участок границы.

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Боевики применяют их на передовых позициях на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

Таким образом противник пытается деморализовать личный состав подразделений Объединенных сил, нанести потери и спровоцировать огонь,

– отметил Праута.

Он также уточнил, что эти снайперские пары не относятся к штатным подразделениям незаконных вооруженных формирований, а просто прибывают из РФ на "помощь" боевикам.

На Донбассе в января 2020 года погибли 11 военных, среди которых 4 убил вражеский снайпер: 24-летнего Алексея Кучкина, 29-летнего Игоря Химичука, 48-летнего Александра Слободанюка и 22-летнего Николая Сорочука.

Заметим, накануне ОБСЕ обнаружила на Донбассе тяжелую военную технику боевиков, которую они разместили с нарушением линий отвода и за пределами выделенных мест хранения вооружения. На вооружении оккупантов есть танки, гаубицы, минометы и самоходная артиллерийская пушка. Такими действиями РФ показывает свое четкое нежелание соблюдать минские договоренности.



Карта оккупированных районов Донбасса / инфографика 24 канала