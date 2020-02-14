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      Российские снайперы обстреляли позиции боевиков на Донбассе, – разведка

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      На Донбассе российские спецназовцы обстреляли боевиков / pinterest.co.uk

      Россия постоянно перебрасывает на Донбасс своих спецназовцев, которые должны помогать боевикам. Однако из-за отсутствия коммуникации между ними россияне обстреляли позиции оккупантов, что привело к потерям среди их личного состава.

      Минобороны со ссылкой на разведку сообщает, что Россия перебросила своих спецназовцев на Донбасс в феврале через неконтролируемые Украиной участки границы.

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      Страна агрессор направила их на восток Украины для усиления российско-оккупационного командования передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Российские военнослужащие переодеваются в военную форму боевиков и выполняют задач в составе снайперских пар. Однако нормальной коммуникации между оккупантами и спецназовцами РФ нет.

      Отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из оккупационных войск привела к росту потерь среди последних. Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" выросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ,
      – отметили в разведке.

      Отметим, ранее разведка сообщала, что из России на оккупированный Донбасс прибывают снайперские пары. Они стреляют по украинским позициям и хотят спровоцировать бойцов ООС на огонь. Боевики применяют россиян на передовых позициях на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.

      війна на донбасі, окуповані райони Донбасу
      Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости России
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