Российские снайперы обстреляли позиции боевиков на Донбассе, – разведка

Россия постоянно перебрасывает на Донбасс своих спецназовцев, которые должны помогать боевикам. Однако из-за отсутствия коммуникации между ними россияне обстреляли позиции оккупантов, что привело к потерям среди их личного состава.

Минобороны со ссылкой на разведку сообщает, что Россия перебросила своих спецназовцев на Донбасс в феврале через неконтролируемые Украиной участки границы.

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Страна агрессор направила их на восток Украины для усиления российско-оккупационного командования передовых подразделений соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК. Российские военнослужащие переодеваются в военную форму боевиков и выполняют задач в составе снайперских пар. Однако нормальной коммуникации между оккупантами и спецназовцами РФ нет.

Отсутствие взаимодействия между прибывшими российскими спецназовцами и наемниками из оккупационных войск привела к росту потерь среди последних. Так, в результате ведения российскими снайперами "дружественного огня" выросло количество случаев ранений личного состава в 1 АК ВС РФ,

– отметили в разведке.

Отметим, ранее разведка сообщала, что из России на оккупированный Донбасс прибывают снайперские пары. Они стреляют по украинским позициям и хотят спровоцировать бойцов ООС на огонь. Боевики применяют россиян на передовых позициях на Авдеевском, Бахмутском, Торецком, Северодонецком, Попаснянском и Мариупольском направлениях.



Оккупированные районы Донбасса / инфографика 24 канала