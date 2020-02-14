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      ОБСЕ посчитала, сколько военных попали на Донбасс из России

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      341 военный попал на Донбасс из РФ (Иллюстративное фото) / ukranews.com

      Наблюдатели ОБСЕ с 17 сентября 2019 года по 28 января 2020 года зафиксировали 341 человека в военной форме, который прошел на территорию Донбасса через российские пункты пропуска.

      Постоянный представитель Украины при международных организациях Евгений Цымбалюк заявил, что военные попадали на Донбасс через пункты пропуска "Гуково" и "Донецк", сообщает "Укринформ".

      К теме: Не могу сказать всю правду, – Зеленский о прекращении огня на Донбассе

      За это время на Донбасс также прибыли 12 российских "гуманитарных конвоев", направленных Россией с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Что еще зафиксировали наблюдатели:

      • 29 автомобилей скорой помощи;
      • 8 авто ритуальных служб, которые пересекали неконтролируемый правительством Украины участок границы в обоих направлениях;
      • в том числе транспортное средство с российскими номерными знаками и табличкой "Груз-200".

      Недавно на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске стороны согласовали разведение сил и средств на участке в районе населенного пункта Гнутово, что в Донецкой области. Кроме того, украинская сторона настаивала на обеспечении полной безопасности работы СММ ОБСЕ. По данным наблюдателей, с начала 2019 года их патрули 146 раз не допустили на оккупированные территории Донбасса.

      Обо всех договоренностях в Минске – читайте в материале 24 канала.

      Несмотря на режим прекращения огня, с начала 2020 года Украина потеряла на Донбассе 12 защитников, 4 из них убил снайпер оккупантов. 1 февраля из-за враждебных обстрелов погибла 33-летняя женщина-медик Клавдия Сытник.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапаКарта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Новости Донецка Операция Объединенных сил ОБСЕ Украина – Россия Война на Донбассе
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