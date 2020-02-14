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      ОБСЄ порахувала, скільки військових потрапили на Донбас з Росії

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      341 військовий потрапив на Донбас з РФ (Ілюстративне фото) / ukranews.com

      Спостерігачі ОБСЄ з 17 вересня 2019 року до 28 січня 2020 року зафіксували 341 особу у військовій формі, яка пройшла на територію Донбасі через російські пункти пропуску.

      Постійний представник України при міжнародних організаціях Євген Цимбалюк заявив, що військові потрапляли на Донбас через пункти пропуску "Гуково" і "Донецьк", повідомляє "Укрінформ".

      До теми: Не можу сказати всю правду, – Зеленський про припинення вогню на Донбасі

      За цей час на Донбас також прибули 12 російських "гуманітарних конвоїв", направлених Росією з порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

      Що ще зафіксували спостерігачі:

      • 29 автомобілів швидкої допомоги;
      • 8 авто ритуальних служб, які перетинали неконтрольовану урядом України ділянку кордону в обох напрямках;
      • у тому числі транспортний засіб з російськими номерними знаками та табличкою "Груз-200".

      Нещодавно на засіданні Тристоронньої контактної групи у Мінську сторони погодили розведення сил і засобів на ділянці в районі населеного пункту Гнутове, що на Донеччині. Окрім того, українська сторона наполягала на забезпеченні цілковитої безпеки роботи СММ ОБСЄ. За даними спостерігачів, від початку 2019 їхні патрулі 146 разів не допустили на окуповані території Донбасу.

      Про всі домовленості у Мінську – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Незважаючи на режим припинення вогню, з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      карта окупованого Донбасу окуповані ОРДЛО мапа
      Мапа окупованих територій Донбасу / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини Росії Новини Донецька Операція Об'єднаних сил ОБСЄ Україна – Росія Війна на Донбасі Новини України Новини політики
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