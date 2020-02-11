Не можу сказати всю правду, – Зеленський про припинення вогню на Донбасі
Володимир Зеленський наразі не може сказати всю правду щодо припинення вогню на Донбасі. Однак він впевнений, що Україні вдасться досягнути миру.
Президент України в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів, що щодня натрапляє на "політичні капкани", починаючи з мінських угод.
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Щодня, починаючи з мінських угод, це такі політичні капкани, коли ти можеш втратити рейтинг. Але вони вже зрозуміли, що я не боюся втратити рейтинг,
– сказав Зеленський.
Президент також наголосив, що головним завданням його команди у найближчі роки – закінчення війни на Донбасі.
Про рейтинг! Президент України Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Так, президентові довіряють 59%, а не довіряють – 32%. Детальніше – тут.
Незважаючи на "режим тиші", з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.
Зеленський дав інтерв’ю: ключові тези
- Володимир Зеленський визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Це означає, що деяких людей "втратять".
- Зеленський вважає, що президентська партія "Слуга народу" повинна пройти очищення. Президент пояснює, що відчуває провину через деяких нардепів.
- Політик вірить у те, що протягом 4 років рівень середньої зарплати в Україні наблизиться до рівня зарплат у сусідній Польщі.
- Президент назвав головним завданням його команди у найближчі роки – закінчення війни на Донбасі.
- За словами політика, до вересня 2020 року ставки за іпотечними кредитами в Україні мають скоротитися до 10% річних.
- Володимир Зеленський схвалює той факт, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета зрушила з мертвої точки, але нагадав про відповідальність правоохоронців.
- Політик наголосив, що Україна повинна відмовитися від ямкового ремонту доріг.