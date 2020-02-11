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      Не можу сказати всю правду, – Зеленський про припинення вогню на Донбасі

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      Зеленський розповів про складності припинення вогню на Донбасі / Getty Images

      Володимир Зеленський наразі не може сказати всю правду щодо припинення вогню на Донбасі. Однак він впевнений, що Україні вдасться досягнути миру.

      Президент України в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів, що щодня натрапляє на "політичні капкани", починаючи з мінських угод.

      Важливо: Захоплення України призведе до розпаду Росії, – Зеленський про агресію Путіна

      Щодня, починаючи з мінських угод, це такі політичні капкани, коли ти можеш втратити рейтинг. Але вони вже зрозуміли, що я не боюся втратити рейтинг,
      – сказав Зеленський.

      Президент також наголосив, що головним завданням його команди у найближчі роки – закінчення війни на Донбасі.

      Про рейтинг! Президент України Володимир Зеленський є лідером довіри серед українців. Так, президентові довіряють 59%, а не довіряють – 32%. Детальніше – тут.

      Незважаючи на "режим тиші", з початку 2020 року Україна втратила на Донбасі 12 захисників, 4 з них вбив снайпер окупантів. 1 лютого через ворожі обстріли загинула 33-річна жінка-медик Клавдія Ситник.

      Зеленський дав інтерв’ю: ключові тези

      До теми: Зеленський хоче провести вибори на Донбасі восени

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Війна на Донбасі Мінські домовленості Україна – Росія Операція Об'єднаних сил Новини Донецька Новини Луганська
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