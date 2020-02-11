Зеленський про конфлікти в команді: Ми втрачаємо або час, або людей

Володимир Зеленський визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Це означає, що деяких людей "втратять".

Не можна жити з постійним конфліктом в команді, про це глава держави сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

Важливо: Голова ОПУ Богдан зібрався у відставку, – ЗМІ

Зеленський зазначив, що у цих конфліктах всередині команди "немає переможців і не буває нічиїх".

Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. ​​Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все,

– сказав він.

Глава держави також наголосив, що він працює "лише з тими людьми, кому довіряє". Хоча співпраця і довіра, за його словами, "трохи різні питання".

"Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі Президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації Президента", – пояснив Зеленський.

Президент у цьому контексті загадв вже ексміністрку розвитку громад і територій Альону Бабак. Її глава держави знав ще з університетських часів, однак не може назвати "своєю людиною".

Після університету я її не бачив. Тобто це не мій чоловік. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного,

– додав глава держави.

Зеленський також зізнався, що його складно переконати у негативних вчинках людини, якій він все ж почав довіряти.

"Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно", – наголосив він.

Конфілкт між Богданом та Єрмаком

ЗМІ із посиланням на джерела із оточення глави держави все частіше згадують про конфлікт між головою ОП Андрієм Богданом та помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.

Зокрема, видання зазначають, що через це Богдан вирішив відсторонитися роботи. Після Нового року він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради. Тому навіть співбесіди з потенційними кандидатами у Кабмін проводили без нього

Окрім того, к ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Богдан нібито через сварку з Андрієм Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Усе тому, що під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це президенту Зеленському.

Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.

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Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що конфлікту між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком немає. Проте вони справді інколи гучно сперечаються , бо є харизматичними людьми.