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      Зеленський про конфлікти в команді: Ми втрачаємо або час, або людей

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      Не можна жити з постійним конфліктом в команді, – Зеленський / Getty images

      Володимир Зеленський визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Це означає, що деяких людей "втратять".

      Не можна жити з постійним конфліктом в команді, про це глава держави сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

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      Зеленський зазначив, що у цих конфліктах всередині команди "немає переможців і не буває нічиїх".

      Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. ​​Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все,
      – сказав він.

      Глава держави також наголосив, що він працює "лише з тими людьми, кому довіряє". Хоча співпраця і довіра, за його словами, "трохи різні питання".

      "Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі Президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації Президента", – пояснив Зеленський. 

      Президент у цьому контексті загадв вже ексміністрку розвитку громад і територій Альону Бабак. Її глава держави знав ще з університетських часів, однак не може назвати "своєю людиною".

       Після університету я її не бачив. Тобто це не мій чоловік. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного,
      – додав глава держави. 

      Зеленський також зізнався, що його складно переконати у негативних вчинках людини, якій він все ж почав довіряти. 

      "Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно", – наголосив він.

      Конфілкт між Богданом та Єрмаком

      • ЗМІ із посиланням на джерела із оточення глави держави все частіше згадують про конфлікт між головою ОП Андрієм Богданом та помічником Зеленського Андрієм Єрмаком. 
      • Зокрема, видання зазначають, що через це Богдан вирішив відсторонитися роботи. Після Нового року він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради. Тому навіть співбесіди з потенційними кандидатами у Кабмін проводили без нього

      Окрім того, к ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Богдан нібито через сварку з Андрієм Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

      • Усе тому, що під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це президенту Зеленському.
      • Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.

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      Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що конфлікту між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком немає. Проте вони справді інколи гучно сперечаються, бо є харизматичними людьми.

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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Призначення Зеленського Президент України Офіс Президента Володимир Зеленський
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