Зеленський про конфлікти в команді: Ми втрачаємо або час, або людей
Володимир Зеленський визнав, що у президентській команді справді є конфлікти, які перешкоджають роботі. Це означає, що деяких людей "втратять".
Не можна жити з постійним конфліктом в команді, про це глава держави сказав в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".
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Зеленський зазначив, що у цих конфліктах всередині команди "немає переможців і не буває нічиїх".
Тому ми втрачаємо або час, або втрачаємо людей. А всі, хто працюють в Офісі, вони всі професійні люди. тобто ми сто відсотків когось будемо втрачати. Тому що ти не можеш жити в постійному конфлікті. Ось і все,
– сказав він.
Глава держави також наголосив, що він працює "лише з тими людьми, кому довіряє". Хоча співпраця і довіра, за його словами, "трохи різні питання".
"Якщо ми говоримо, з ким я працюю, то в Офісі Президента у мене є дві-три людини, яких я знаю давно. З іншими ми почали працювати або протягом виборчої кампанії, або після того, як перемогли, познайомилися, або ці люди, коли ще нас не було, працювали тоді в Адміністрації Президента", – пояснив Зеленський.
Президент у цьому контексті загадв вже ексміністрку розвитку громад і територій Альону Бабак. Її глава держави знав ще з університетських часів, однак не може назвати "своєю людиною".
Після університету я її не бачив. Тобто це не мій чоловік. Ми просто вчилися в одному вузі, тому ми знали один одного,
– додав глава держави.
Зеленський також зізнався, що його складно переконати у негативних вчинках людини, якій він все ж почав довіряти.
"Я дуже складно розлучаюся з людьми, дуже складно", – наголосив він.
Конфілкт між Богданом та Єрмаком
- ЗМІ із посиланням на джерела із оточення глави держави все частіше згадують про конфлікт між головою ОП Андрієм Богданом та помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.
- Зокрема, видання зазначають, що через це Богдан вирішив відсторонитися роботи. Після Нового року він залишив за собою координацію роботи ОПУ та Ради. Тому навіть співбесіди з потенційними кандидатами у Кабмін проводили без нього.
Окрім того, к ЗМІ з'явилась інформація, що Андрій Богдан нібито через сварку з Андрієм Єрмаком не прийшов у "Бориспіль" на церемонію прощання з українцями, які загинули під час авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.
- Усе тому, що під час організації заходу голова ОПУ начебто розмістив Єрмака у другий ряд керівництва України, а той назвав це несправедливим і сказав про це президенту Зеленському.
- Глава держави заступився за Єрмака. Богдан у відповідь образився і сказав: "Тоді не прийду я", і таки дійсно не прийшов на церемонію прощання.
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Натомість голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія стверджує, що конфлікту між головою Офісу Президента Андрієм Богданом і помічником президента Андрієм Єрмаком немає. Проте вони справді інколи гучно сперечаються, бо є харизматичними людьми.