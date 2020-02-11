Зеленский о конфликтах в команде: Мы теряем или время, или людей

Владимир Зеленский признал, что в президентской команде действительно есть конфликты, которые препятствуют работе. Это означает, что некоторых людей "потеряют".

Нельзя жить с постоянным конфликтом в команде, об этом глава государства сказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Зеленский отметил, что в этих конфликтах внутри команды "нет победителей и не бывает ничьих".

Поэтому мы теряем или время, или теряем людей. А все, кто работают в Офисе, они все профессиональные люди. То есть мы сто процентов кого-то будем терять. Потому что ты не можешь жить в постоянном конфликте. Вот и все,

– сказал он.

Глава государства также отметил, что он работает "только с теми людьми, кому доверяет". Хотя сотрудничество и доверие, по его словам, "немного разные вопросы".

"Если мы говорим, с кем я работаю, то в Офисе Президента у меня есть два-три человека, которых я знаю давно. С другими мы начали работать или в течение избирательной кампании, или после того, как победили, познакомились, или эти люди, когда еще нас не было, работали тогда в Администрации Президента", – объяснил Зеленский.

Президент в этом контексте вспомнил уже экс-министра развития общин и территорий Алену Бабак. Ее глава государства знал еще с институтских времен, однако затрудняется назвать "своим человеком".

После университета я ее не видел. То есть это не мой человек. Мы просто учились в одном вузе, поэтому мы знали друг друга,

– добавил глава государства.

Зеленский также признался, что его сложно убедить в негативных поступках человека, которому он все же начал доверять.

"Я очень сложно расстаюсь с людьми, очень сложно", – подчеркнул он.

Конфилкт между Богданом и Ермаком

СМИ со ссылкой на источники из окружения главы государства все чаще вспоминают о конфликте между председателем ОП Андреем Богданом и помощником Зеленского Андреем Ермаком.

В частности, издания отмечают, что из-за этого Богдан решил отстраниться от работы. После Нового года он оставил за собой координацию работы ОПУ и Рады. Поэтому даже собеседования с потенциальными кандидатами в Кабмин проводили без него.

Кроме того, к СМИ появилась информация, что Андрей Богдан якобы из-за ссоры с Андреем Ермаком не пришел в "Борисполь" на церемонию прощания с украинцами, погибшимих во время авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

Все потому, что при организации мероприятия председатель ОПГ будто бы разместил Ермака во второй ряд руководства Украины, а тот назвал это несправедливым и сказал об этом президенту Зеленскому.

Глава государства заступился за Ермака. Богдан в ответ обиделся и сказал: "Тогда не приду", и таки действительно не пришел на церемонию прощания.

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В то же время председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия утверждает, что конфликта между главой Офиса Президента Андреем Богданом и помощником президента Андреем Ермаком нет. Однако действительно иногда громко спорят, потому что по природе являются харизматичными людьми.