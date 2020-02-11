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      Вбивство Шеремета: Зеленський нагадав правоохоронцям про відповідальність

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      Зеленський прокоментував розслідування вбивства Шеремета / Офіс Президента

      Володимир Зеленський схвалює той факт, що справа про вбивство журналіста Павла Шеремета зрушила з мертвої точки.

      Однак президент України в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" нагадав про відповідальність правоохоронців за результати розслідування.

      До речі: Вбивство Шеремета: Андрій Антоненко відмовився давати свідчення у справі

      За словами глави держави, "якщо це неправда у справі Шеремета", якщо суд вирішить, що обвинувачення не обґрунтоване до кінця і не вистачає доказів, то всі правоохоронці, які цим займалися, "вони вибачаться, як мінімум".

      Вони можуть вибачитися, якщо це була просто помилка, а якщо там були якісь спеціальні речі, то вибаченнями цю справу не закрити,
      – заявив Володимир Зеленський.

      Що відомо про вбивство Павла Шеремета?Його автомобіль вибухнув 20 липня 2016 року в Києві. На жаль, журналіст загинув на місці. Слідство після кількох років розслідування справи відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

      Що відомо про підозрюваних у вбивстві Шеремета:

      • Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. За версією слідства, у ніч перед вбивством журналіста вона разом з Антоненком закладали вибухівку під авто Шеремета. А наступного ранку Кузьменко нібито підірвала цю вибухівку.
      • Андрій Антоненко – ветеран бойових дій на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант Riffmaster.
      • Яна Дугарь – військовий медик. За даними слідства, бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади Яна Дугарь вела фотозйомку камер відеоспостереження в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю.
      • Владислав Грищенко – ветеран бойових дій на Донбасі з позивним "Буча".
      • Інна Грищенко – дружина Владислава, військова з позивним "Пума". Сім’ю Грищенків затримали через підозру в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не сталося. 23 січня суд відпустив Інну Грищенку з-під варти та відправив під домашній арешт.

      Зверніть увагу: Адвокати Дугарь мають нові докази невинуватості своєї підзахисної

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України Павло Шеремет Вбивство Павла Шеремета Розслідування Поліція Кримінальні новини
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