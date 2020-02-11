Убийство Шеремета: Зеленский напомнил правоохранителям об ответственности

Владимир Зеленский одобряет тот факт, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета сдвинулось с мертвой точки.

Однако президент Украины в интервью "Интерфакс-Украина" напомнил об ответственности правоохранителей за результаты расследования.

Кстати: Убийство Шеремета: Андрей Антоненко отказался давать показания по делу

По словам главы государства, "если это неправда по делу Шеремета", если суд решит, что обвинение не обосновано до конца и не хватает доказательств, то все правоохранители, которые этим занимались, "они извинятся, как минимум".

Они могут извиниться, если это была просто ошибка, а если там были какие-то специальные вещи, то извинениями это дело не закрыть,

– заявил Владимир Зеленский.

Что известно об убийстве Павла Шеремета?Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после нескольких лет расследования дела отвергло все версии совершения преступления, кроме убийства "с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Что известно о подозреваемых в убийстве Шеремета:

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку.

– волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под авто Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы взорвала эту взрывчатку. Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster.

– ветеран боевых действий на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Яна Дугарь – военный медик. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие.

– военный медик. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие. Владислав Грищенко – ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча".

– ветеран боевых действий на Донбассе с позывным "Буча". Инна Грищенко – жена Владислава, Военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.

Обратите внимание: Адвокаты Дугарь имеют новые доказательства невиновности своей подзащитной