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      Убийство Шеремета: Андрей Антоненко отказался давать показания по делу

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      Андрей Антоненко / 24 канал

      Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко не будет сотрудничать со следствием и не будет давать показания по делу. Правоохранителям он выдвинул решительное требование – предоставить доступ ко всем документам дела его защитникам.

      В частности, Антоненко просит о доступе адвокатов к его личному делу в ИВС. Об этом говорится в фейсбук-сообществе Free Riff. К сообщению прикреплена фотография соответствующего письма Антоненко.

      Смотрите также: У адвокатов Дугарь есть новые доказательства невиновности своей подзащитной

      Оно адресовано следователю Бирку. Антоненко пишет, что тот исказил его показания и использовал против него.

      Вы скрываете от нас доказательства моей невиновности. Любое сотрудничество со следствием возможно только после устранения нарушений закона с Вашей стороны, в том числе предоставление адвокатам возможности ознакомиться с документами, экспертизами, а также официального экспертного измерения моего роста. До этого момента я отказываюсь отвечать на любые вопросы на основании статьи 63 Конституции Украины,
      – отмечает он.

      Заметим, что 31 января правоохранители заявили, что могут опровергнуть алиби Антоненко. Товарищ и свидетель ветерана АТО Алексей Ермолаев ошибся в своих показаниях. Он сказал, что Антоненко ночевал у него в ночь перед убийством Шеремета. Однако теперь понимает, что мог перепутать даты.

      В чем именно подозревают Антоненко:

      По версии следствия, в ночь перед убийством Шеремета Антоненко вместе с Кузьменко закладывали взрывчатку под автомобиль журналиста. Кроме того, он якобы отвечал за организацию преступления.


      Кого еще подозревают в убийстве Шеремета / инфографика 24 канала

      Что известно об убийстве Павла Шеремета?
      Его автомобиль взорвался 20 июля 2016 года в Киеве. К сожалению, журналист погиб на месте. Следствие после нескольких расследования дела отбросило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Андрей Антоненко Riffmaster
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