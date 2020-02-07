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      У адвокатов Дугарь есть новые доказательства невиновности своей подзащитной

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      Яна Дугарь на одном из судебных заседаний / ptp.kr.ua

      Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь прошла психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Данные исследования указывают на то, что Дугарь никогда не обсуждала с еще одним подозреваемым Антоненко убийство Шеремета.

      Об этом во время брифинга в Верховной Раде рассказала защита Яны Дугарь. В частности, адвокат Николай Ореховский заявил: он будет ходатайствовать о закрытии дела.

      Смотрите также: Дело Шеремета: в Нацполиции опровергли алиби Кузьменко

      Мы занесли пакет доказательств, ранее не публиковавшихся и подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытии дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака,
      – отметил он.

      Кроме того, адвокат констатировал, что следствие по делу до сих пор не провело экспертизу по росту Яны. В то же время, прокуроры подают в качестве доказательства видео с камер наблюдения, на котором женщина закладывает взрывчатку. Ее рост – не выше 165 сантиметров, а вот рост Дугарь – выше и составляет 175 сантиметров.

      Следствие более 50 дней удерживает человека в неволе и даже не проверили рост этой "разведчицы", хотя в августе 2016 года имели экспертизу по росту других фигурантов,
      – добавил Ореховский.

      В чем подозревают Дугарь?
      Яну Дугарь подозревают в причастности к убийству Шеремета. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.

      24 января Дугарь изменили меру пресечения. Теперь она будет находиться под ночным домашним арестом, а ранее находилась под полноценным домашним арестом. Также девушку обязали носить электронный браслет.

      Кто они – другие подозреваемые:

      • Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под автомобиль Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.
      • Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.
      • Владислав Грищенко – ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.
      • Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.


      Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Убийство Павла Шеремета Яна Дугарь
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