У адвокатов Дугарь есть новые доказательства невиновности своей подзащитной

Подозреваемая в убийстве Павла Шеремета военный медик Яна Дугарь прошла психофизиологическую экспертизу с применением полиграфа. Данные исследования указывают на то, что Дугарь никогда не обсуждала с еще одним подозреваемым Антоненко убийство Шеремета.

Об этом во время брифинга в Верховной Раде рассказала защита Яны Дугарь. В частности, адвокат Николай Ореховский заявил: он будет ходатайствовать о закрытии дела.

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Мы занесли пакет доказательств, ранее не публиковавшихся и подали ходатайство о присоединении доказательств и закрытии дела на имя первого заместителя генерального прокурора Виктора Чумака,

– отметил он.

Кроме того, адвокат констатировал, что следствие по делу до сих пор не провело экспертизу по росту Яны. В то же время, прокуроры подают в качестве доказательства видео с камер наблюдения, на котором женщина закладывает взрывчатку. Ее рост – не выше 165 сантиметров, а вот рост Дугарь – выше и составляет 175 сантиметров.

Следствие более 50 дней удерживает человека в неволе и даже не проверили рост этой "разведчицы", хотя в августе 2016 года имели экспертизу по росту других фигурантов,

– добавил Ореховский.

В чем подозревают Дугарь?

Яну Дугарь подозревают в причастности к убийству Шеремета. По данным следствия, боевой медик 25 воздушно-десантной бригады Яна Дугарь вела фотосъемку камер видеонаблюдения в рамках подготовки убийства Шеремета и сохраняла у себя оружие.



24 января Дугарь изменили меру пресечения. Теперь она будет находиться под ночным домашним арестом, а ранее находилась под полноценным домашним арестом. Также девушку обязали носить электронный браслет.

Кто они – другие подозреваемые:

Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. По версии следствия, в ночь перед убийством журналиста она вместе с Антоненко закладывали взрывчатку под автомобиль Шеремета. А на следующее утро Кузьменко якобы подорвала эту взрывчатку. Сейчас Кузьменко находится под стражей.

Андрей Антоненко – ветеран боевых действий на Донбассе, боец ​​Сил спецопераций, музыкант Riffmaster. Находится под стражей.

Владислав Грищенко – ветеран боевых действий в Донбассе с позывным "Буча". Находится под стражей.

Инна Грищенко – жена Владислава, военная с позывным "Пума". Семью Грищенко задержали по подозрению в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не произошло. 23 января суд отпустил Инну Грищенко из-под стражи и отправил под домашний арест.



Кого подозревают в убийстве Павла Шеремета / инфографика 24 канала